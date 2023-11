Il Comune paga le associazioni per le manifestazioni estive

Il dirigente comunale del settore Cultura, Turismo, Sport, Suap, Commercio ha provveduto a liquidare dei contributi ad alcune associazioni che svolgono eventi e che l’estate scorsa li hanno eseguiti a Porto San Giorgio, arricchendo in tal modo il calendario delle manifestazioni di accoglienza organizzato direttamente dall’amministrazione comunale e promuovendo la città dal punto di vista culturale e turistico. Di seguito i contributi erogati con accanto le associazioni destinatarie: Associazione “Ho un’idea” ha messo in scena “Ifigenia in Aulide” nel porto peschereccio il 14-15-16 agosto contributo assegnato 9.325 euro; Pro Loco Porto San Giorgio per il concerto gruppo Runark lo scorso mese di luglio, contributo 1.500 euro; Associazione “Marche Musica” Armonie della sera a Rocca Tiepolo il 30 luglio erogati 1.500 euro; Associazione sassofonisti italiani concerto con Massimo Mazzoni e Christian Riganelli Rocca Tiepolo 10 agosto ; Associazione “La Rotta dei Fenici Promozione di Porto San Giorgio e progetti di respiro internazionale 500 euro.