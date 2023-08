Il Comune si scusa per i disagi arrecati

Sono giunte nella civica sede di Porto San Giorgio numerose segnalazioni riguardanti l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in alcune vie della città che ha creato non pochi disagi a cittadini e turisti. Sulla questione interviene l’assessore ai lavori pubblici nonché vicesindaco, Lauro Salvatelli: "Dopo una serie di controlli ed il confronto con i tecnici – riferisce l’assessore – è stato rilevato che le problematiche emerse in questi giorni di interruzione della corrente elettrica sono causate dai lavori in corso per la collocazione della fibra ottica da parte di aziende private. Ci scusiamo per i disagi, anche se non arrecati dal comune".