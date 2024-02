Il concerto del trio ’Pianiste all’Opera’

Il teatro comunale di Porto San Giorgio, alle ore 17.30 di sabato, ospiterà il concerto trio ’Pianiste all’Opera’, esibizione di pianoforte a sei mani in "La Trilogia popolare di Giuseppe Verdi – Fuoco e gelosia, passione e inganno, sentimento e intrigo". Il concerto, organizzato dall’associazione Musica Incantatrice, è ad ingresso gratuito e sarà tenuto da Rossella Masciarelli, Michela De Amicis e Erika Vicari, tre pianiste di fama internazionale, che hanno calcato i palcoscenici di tè utto il mondo incantato il pubblico con la maestria unica del gioco di mani a sei. Il trio "Pianiste all’Opera" si è costituito nel 1996, amalgamando le esperienze artistiche delle tre musiciste. La particolarità della formazione (tre pianiste su un solo pianoforte) e del repertorio accomunano al virtuosismo tecnico sfumature tipiche della tessitura orchestrale. Il loro repertorio comprende musiche originali per pianoforte a sei mani, risalenti alla metà dell’Ottocento, composte da Angelo Panzini e Giusto Dacci sui temi delle più belle opere di Giuseppe Verdi e spazia inoltre a brani di Rossini, Bizet, Liszt, Gounod, Puccini e altri rielaborati dal Trio stesso. Il Trio, regolarmente invitato a tenere concerti per importanti Festival e Istituzioni musicali, ha tenuto oltre 500 concerti in Italia e all’estero.