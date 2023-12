Il concerto musiche dal mondo grazie a Frida Neri e Anissa Gouizi

Un concerto per abbracciare il mondo intero e raccontare di quanti colori è composta l’umanitù. L’evento voluto dal progetto ‘Era Domani, in programma per il 28 dicembre, teatro Antonini, a partire dalle 18. Protagoniste Frida Neri e Anissa Gouizi, due artiste, cantautrici ed interpreti di musiche dal mondo. Entrambe mescolano l’innovazione alla tradizione, entrambe vedono nella musica e nell’arte in generale una modalità di stare al mondo che permetta di viverne la complessità. Esistenziale e sociale. "Il concerto di Natale dal titolo ‘In-Canti dal Mondo’ che abbiamo voluto organizzare invitando Frida ed Anissa, spiegano i referenti del progetto Era Domani di Fermo, gestito dalla cooperativa Nuova Ricerca Agenzia Res, chiude l’anno ed è stato pensato per mettere insieme le tante culture e le persone che vivono nel nostro territorio: non solo rifugiati e richiedenti asilo ma anche volontari, amministratori, cittadini e mediatori. La presenza di due musiciste che ci faranno viaggiare con le musiche popolari da tutto il mondo".