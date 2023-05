"Il confronto è qui non sui social"

Nell’ultimo Consiglio comunale del suo mandato legislativo, il saluto del sindaco uscente (e ora ricandidato consigliere comunale), Nazareno Franchellucci, ha guardato al futuro, ai consiglieri che verranno, con un auspicio particolare a riportare sempre di più nell’aula consiliare il luogo del confronto. "Critiche, ingiurie, offese orrende sono state dette nei miei confronti sui social, io ho scelto di non rispondere attraverso quel mezzo, perché quello corretto in cui discutere è questo: il consiglio. E allora, l’augurio è che la discussione abbandoni i social, e venga trasferita nelle sedi opportune dove non mi sono mai sottratto al confronto e al dibattito. Sono convinto che se i cittadini eleggono e scelgono che siamo noi i loro consiglieri comunali, non ci eleggono per insultarci e infamarci l’un l’altro sui social". Riferendosi ai 276 aspiranti consiglieri comunali "a loro va il mio grandissimo augurio di poterlo diventare perché – ha detto – credo sia un ruolo importante, per svolgere il quale serve grande passione per la propria città".

E ancora: "È l’aula consiliare il luogo della discussione, del confronto, dove ci si confronta in maniera aspra, vero Giorgio Marcotulli? (l’inciso rivolto al capogruppo di Fd’I, il più attivo dell’opposizione, ndr), ma facendolo sempre con lo spirito di servizio e di fare bene che ci muove tutti".

Milena Sebastiani non si è ricandidata, "ed è stata una scelta dolorosa dovuta a motivi personali" e nel suo saluto ha ringraziato tutti compresi i sindaci "che mi hanno dato la possibilità di svolgere il ruolo di assessore prima di questi cinque anni da presidente". L’ha ammesso: "Forse il ruolo di assessore era più adatto alla mia personalità di donna del fare. L’ho fatto in periodi in cui si poteva fare, peccato non ci fossero i fondi. Ma con tanta passione, tanta energia, ma abbiamo raggiunto lo stesso risultati che resteranno nella storia della città".

"Ora i soldi ci sono per cui mi auguro che chiunque vincerà porterà avanti una politica di sviluppo, per fare della città una destinazione turistica" ha concluso non escludendo eventuali collaborazioni con chi verrà. Infine: "In questi cinque anni ci sono state cose non dette: in un’amministrazione comunale il rapporto umano è importante: auguro a chi verrà di dialogare e confrontarsi sempre perché questo è un po’ mancato". Saluti e auguri di buon lavoro a chi verrà anche dai consiglieri di Fd’I, del Pd e di Impegno civico.

Marisa Colibazzi