Il Conservatorio Pergolesi. Ecco il piano di uguaglianza

Il Conservatorio Pergolesi di Fermo ha il suo Piano di Uguaglianza di Genere, Gender Equality Plan, un documento programmatico che definisce la strategia per promuovere, al suo interno, l’uguaglianza di genere e le pari opportunità attraverso una serie di azioni pianificate per il triennio 2024-2026. Nei giorni scorsi con delibera del consiglio accademico e di amministrazione, il direttore Piero Di Egidio insieme al gruppo di lavoro appositamente istituito, ha redatto e firmato il primo "Piano di uguaglianza di genere", un documento in linea con gli standard europei per promuovere la parità di genere e garantire una trasformazione concreta e duratura all’interno dell’istituzione. Dall’analisi dei dati elaborati al 20 settembre 2024, emerge una presenza ben suddivisa tra la componente femminile e quella maschile della comunità studentesca (circa il 43 per cento donne e il 57 per cento uomini); stesse percentuali degli studenti tra i dipendenti che hanno valori significativi dal punto di vista delle singole voci che compongono la categoria: la più incidente, tra gli amministrativi 7 sono donne e 2 uomini. "Il Conservatorio di Fermo propone alle nuove generazioni una traiettoria di crescita umana e professionale che favorisca un reale cambiamento culturale, spiega il direttore, Il piano che compone il Gep e la carriera Alias, è il risultato di lavoro di ascolto e condivisione di contesto. Vogliamo offrire un ambiente con equità di trattamento, assenza di situazioni discriminanti capace di trasmettere, a tutta la nostra comunità, fiducia, condivisione e senso di appartenenza". Di Egidio spiega che la struttura amministrativa del Conservatorio è quasi interamente al femminile con un caso molto particolare, entrambe le posizioni apicali -direttrice amministrativa e di ragioneria- sono in mano a professioniste donne, un caso forse più unico che raro. L’uguaglianza di genere, uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, è un valore fondamentale per educare alla cultura del rispetto e della lotta alla violenza, un valore raggiungibile attraverso l’adozione di un Codice di condotta contro le molestie sessuali, e un regolamento per la carriera Alias, a sostegno delle persone in transizione di genere. Gli allievi e le allieve dell’istituto che hanno iniziato un percorso di questo tipo potranno ottenere tramite una semplice autocertificazione la rettifica dell’attribuzione di sesso e potranno utilizzare un nome diverso da quello anagrafico in tutte le attività accademiche. "Le istituzioni della formazione scolastica e accademica di cui il Conservatorio fa parte, debbono essere all’altezza di accogliere egualmente tutte e tutti" spiega il presidente Igor Giostra.