Il consigliere Cesetti "Zes, la Regione immobile da anni"

"Temo che la giunta regionale non abbia alcuna intenzione di mantenere fede agli impegni deliberati dall’Assemblea legislativa delle Marche con una risoluzione votata all’unanimità il 9 dicembre del 2020 riguardante l’estensione alla nostra regione dei benefici della decontribuzione sul costo del lavoro".

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti (nella foto) che ieri ha depositato un’interrogazione alla giunta regionale, sottoscritta da tutto il gruppo dem, per conoscere lo stato dell’arte circa le richieste di estensione anche alle Marche dei benefici della decontribuzione sul costo del lavoro e della Zes,

la Zona economica speciale.

"Un fatto molto grave perché l’inerzia di Palazzo Raffaello rischia di mettere in grande difficoltà le attività produttive dei nostri territori specie quelle rientranti nel cratere del sisma e nelle aree di crisi industriale complessa – continua Cesetti – Prendo atto che nulla è stato fatto fino a oggi".

Eppure, attacca ancora il consigliere dem "l’ex assessore Castelli aveva assicurato che la Regione avrebbe proseguito il dialogo avviato con il Governo dalla precedente amministrazione regionale di centrosinistra per conseguire questi obiettivi. Invece la questione è stata completamente trascurata e continua a esserlo oggi". Nell’interrogazione Cesetti sollecita la giunta Acquaroli "a smetterla di tergiversare" invitandola a far conoscere all’Aula "se e quali iniziative siano state assunte per dare seguito agli impegni approvati dall’Assemblea legislativa".