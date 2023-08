Il consigliere Tulli lascia la Lega "Non mi trovo con la loro politica"

di Angelica Malvatani

La politica si deve fare per passione e convinzione, quando le idee e le possibilità non coincidono con quelle di un partito bisogna cambiare strada. Così Gianluca Tulli spiega l’annuncio di Ferragosto, un addio alla Lega di Fermo che arriva dopo mesi di malumore, di tentativi, di proposte mai accolte: "Non mi sono trovato con la linea politica della Lega territoriale, ho cercato di portare le mie motivazioni interne, inutile fare una politica contraria al mio modo di essere", sottolinea Tulli che della Lega era anche coordinatore comunale, con Lorenzo Giacobbi e Luciano Romanella ha cominciato a Fermo una storia nuova: "Non si è concretizzata un’azione politica come la volevo io, ma credo di aver dato molto, l’abbiamo costruita la Lega, abbiamo fatto la lista con un simbolo e siamo stati gli unici alle ultime elezioni, abbiamo dato agli elettori l’opportunità di riconoscersi in uno schieramento. Il risultato delle urne ci ha decretati come primo partito politico, superando il Pd e il Movimento 5 stelle. Con tre consiglieri elettici ci abbiamo creduto fino in fondo. Oggi mi assumo la responsabilità di dare uno scossone ad una storia che si è appiattita".

Per ora Tulli, una storia in Alleanza Nazionale, un percorso tutto e sempre dalla parte destra della storia, si posiziona in un un gruppo misto, la decisione è già stata comunicata al presidente del Consiglio comunale Francesco Trasatti: "È giusto così per gli elettori e per tutti, resto all’opposizione, votando quello che riteniamo opportuno e utile, come abbiamo fatto sempre con la Lega. E del resto molti dei finanziamenti arrivano su Fermo in questa fase da un governo di centro destra, dunque sono orgoglioso della mia storia. La politica mi piace, è passione, competenza, esperienza, ci deve essere una preparazione adeguata e per me è meritocrazia. Rimango a disposizione dei cittadini, poi vediamo cosa succede se ci sarà opportunità, non ho ambizioni da sindaco, non ho passaggi già pronti".

Parla comunque di decisione sofferta, ma anche di molti messaggi di stima e di affetto ricevuti: "Conservo un ottimo rapporto con Romanella e Giacobbi, ho ritenuto che in questa fase servissero delle scosse, mi sono preso una responsabilità importante, devo ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini. Vado avanti sempre con coerenza e vedremo dove mi porterà la mia strada".