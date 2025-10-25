Il Consiglio comunale approva il secondo stralcio per il Novelli

Il Consiglio comunale di Grottazzolina ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, fra cui il secondo stralcio di finanziamento per il recupero del Teatro ‘Novelli’ e la modifica al regolamento per l’assegnazione degli appartamenti adibiti all’edilizia residenziale pubblica. Si è riunito mercoledì sera l’Assise di Grottazzolina, che ha votato diversi punti all’ordine del giorno fra cui una variante al Piano triennale delle opere pubbliche. I primi due punti sono stati votati all’unanimità, i restanti tre invece sono passati a maggioranza.

"Fra gli argomenti di maggiore interesse c’era la variante al Piano delle opere pubbliche – commenta il sindaco Alberto Antognozzi – si tratta di un nuovo finanziamento da 380.000 euro con fondi regionali, che sono stati messi a Bilancio e che vanno a sommarsi al 1.180.000 euro già destinati al Teatro ‘Novelli’. Il primo intervento per il recupero strutturale è già terminato. Con questo secondo stralcio si andrà invece ad intervenire sul rifacimento degli impianti: elettricità, riscaldamento, illuminazione, sistemi audio oltre ovviamente agli arredi. Siamo fiduciosi di poter riconsegnate il teatro alla comunità entro la prima metà del 2026. Altro argomento l’acquisizione ufficiale di una strada che da decenni viene utilizzata come strada comunale, ma che aveva una classificazione differente; in questa maniera abbiamo risolto un problema annoso. Infine, la modifica del regolamento per l’assegnazione degli appartamenti per edilizia residenziale pubblica. Si tratta dell’acquisizione di una normativa nazionale a cui tutti i comuni devono adeguarsi. Più nello specifico la legge prevede che le persone che possiedono una condanna superiore a due anni, non possano essere iscritte nella graduatoria per l’assegnazione dell’edilizia popolare pubblica".

a.c.