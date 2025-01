Il consiglio dà il via libera al bilancio della Ciip

L’esame e l’approvazione del bilancio del Consorzio idrico era il solo argomento presente nell’ordine del giorno del Consiglio comunale che si è svolto giovedì scorso. Porto San Giorgio è socia del Ciip spa con 4.304 azioni corrispondenti al valore di 280.000 euro, ovvero al 5,2% del capitale sociale dello stesso Consorzio. Il bilancio si è chiuso con un esercizio positivo di 6.880.000 e investimenti per 87 milioni. Scontato ed unanime il voto favorevole sul bilancio da parte del consiglio comunale di Porto San Giorgio. Sul punto ha relazionato il sindaco Valerio Vesprini, il quale, dopo aver fatto presente che le tariffe sono state confermate per due anni, ha posto in evidenza i gravosi imprevisti che nel 2029 il Consorzio si è trovato a dover affrontare e le iniziative promosse per superarli.

Il primo cittadino sangiorgese ha dato altresì dato atto al Consorzio degli investimenti programmati su Porto San Giorgio: "Il 2024 – sono le sue parole - è stato un anno durissimo per la Ciip spa per la crisi idrica che ha fatto registrare una contrazione delle risorse e determinato politiche di razionamento notturno dell’acqua da giugno a ottobre inoltrato, coinvolgendo anche le zone costiere. Crisi per una carenza di acqua nelle sorgenti per il terremoto e la mancanza di neve. L’utilizzo di pompe elettriche ha comportato un aumento dei costi, con una spesa nel 2024 di 6 milioni più 16 milioni in conto esercizio, per un totale di 22 milioni per fronteggiare la crisi idrica".

Per quanto riguarda gli investimenti su Porto San Giorgio Vesprini fa presente sono già appaltati e in corso di esecuzione lavori per circa 3 milioni, a partire da un intervento sul lungomare sud per 100 mila euro". Gli interventi riguardano il rifacimento della condotta in via Oberdan e zone limitrofe, oltre alle vie Michelangelo, Pirandello, Properzi, Petrarca, Sauro, con lavori appaltati e in corso di esecuzione per 309mila euro; lavori in esecuzione anche per la condotta idrica in via dei Giochi olimpici, con opere collaudate per 70mila euro. Inoltre interventi sulla rete fognaria, con un progetto per 495mila euro. In merito alle aree interessate, si va dal tratto fognario nella zona del centro religioso dei neocatecumeni al rifacimento del collettore in via Annibal Caro (480mila euro), dal potenziamento della rete nelle vie Solferino, D’Annunzio e Petrarca alla realizzazione di uno scolmatore (460mila euro). Previsto anche lo spostamento dei collettori fognari lungo l’arenile e la zona sud del lungomare: appaltati e in corso i lavori per 100mila euro, collaudati quelli per altri 446mila".

Silvio Sebastiani