Il consiglio dei ragazzi in visita al Quirinale

La visita al Quirinale che, nei giorni scorsi, ha visto protagonisti gli studenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi (ccr) rientra nel percorso di conoscenza delle istituzioni avviato dal presidente del consiglio comunale Alessio Terrenzi e che, in futuro, prevede visite anche alla Camera dei Deputati e al Senato. Particolarmente nutrita la delegazione di amministratori comunali che ha accompagnato i ragazzi del Comunale dei Ragazzi, essendo presenti, oltre a Terrenzi, il sindaco Alessio Pignotti, il vice Roberto Greci, gli assessori Michela Romagnoli e Paolo Maurizi, oltre alla dirigente comunale, Lorella Paniccià. Per l’Istituto Compensivo hanno accompagnato i ragazzi, la vice dirigente scolastica, Silvia Cardi, gli insegnanti Luca Torretti e Paolo Orsili. Con il gruppo, anche la guida turistica Pompeo Vallorani che li ha accompagnati nella visita sia al Quirinale che alla città di Roma. "Si tratta di un percorso di crescita civica per questi ragazzi ed è stato bello trovarli attenti e curiosi" commenta Terrenzi.