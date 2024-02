Il consiglio dei ragazzi visita Camera e Senato

L’anno scorso, il Consiglio comunale dei ragazzi è stato in visita al Quirinale, quest’anno i piccoli consiglieri hanno visitato la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Accompagnati dal presidente del consiglio, Alessio Terrenzi e dalla vice dirigente, Silvia Cardi e i professori Luca Torretti e Marco Trobbiani, i ragazzi hanno potuto vivere l’esperienza, emozionante, di sedersi sugli scranni di onorevoli e senatori e di assistere e ascoltare il dibattito che si stava svolgendo in aula. "La possibilità di ascoltare, seduti a pochi metri di distanza, ciò che si è abituati a guardare distrattamente dalla Tv è uno spunto di riflessione importante e una opportunità di crescita per gli studenti che, in ogni caso, - ha commentato Terrenzi - hanno saputo dare prova di serietà e compostezza, mostrando interesse nel seguire il dibattito. E’ stato un altissimo momento di educazione alla cittadinanza – ha chiuso – più costruttivo di qualsiasi nozione trasmessa in una lezione frontale".