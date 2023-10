Il Consiglio ha un punto in meno: è bagarre

di Marisa Colibazzi

È stato un consiglio comunale in cui la minoranza ha dato fuoco alle polveri, ‘strapazzando’ la maggioranza. Un primo affondo è stato su un ordine del giorno del consiglio difforme da quello sottoscritto dai capigruppo, con 11 punti anziché 12. A restare fuori, rimandata alla prossima seduta, una interrogazione presentata dal Laboratorio Civico il cui capogruppo Pierpaolo Lattanzi, sventolando i due fogli con gli Odg, ha ricordato che "è stato il presidente del consiglio a leggerci quello che abbiamo firmato tutti. Guarda caso, manca l’unico punto sul quale cercate di non darci risposte. Una pagliacciata. Mi interessa capire se la manina che ha ‘sbianchettato’ l’ordine del giorno è la politica o qualche dirigente". "La commissione dei capigruppo è consultiva, non deliberativa – ha chiarito il sindaco Massimiliano Ciarpella – e l’interrogazione non è stata presentata nel rispetto dei 10 giorni dal consiglio comunale, come da regolamento. Nessuna volontà di escluderla". "Le nostre interrogazioni non sono intempestive – la replica di Lattanzi – lo diventano visto che un termine non c’è. E’ la politica che, nel fissare la data, rende l’interrogazione fuori tempo". Sulla Notte +rosa, assodato che è stato un evento eccellente, nell’interrogazione si chiedeva di conoscere i conti. Il sindaco ha risposto limitandosi alle spese di competenza dell’ente, 45mila euro, sostenendo che non è competenza del Comune andare a sindacare e riferire dei conti di Atim, Pro Loco, Futura, associazione di quartiere. "Non c’è nessuna intenzione di nascondere alcunché – ha aggiunto Ciarpella – ho dato notizia di tutto quello che è stato di competenza del Comune". Per Lattanzi "una risposta assolutamente insoddisfacente" ritenendo poco credibile che il Comune non sappia e non abbia un resoconto della presenza di marchi commerciali su aree pubbliche. Sulle ulteriori modifiche al Piano Casa a ridosso della scadenza (prevedendo l’ampliamento anche previa demolizione dei manufatti) Nazareno Franchellucci e Paolo Petrini ci hanno messo il carico, ritenendo che un provvedimento adottato ora, con tanta solerzia, ha tutta l’aria di essere ad personam. "Va nella direzione di agevolare una riqualificazione del patrimonio esistente – ha chiuso il sindaco –. Non stiamo favorendo nessuno in particolare, ma la città". Le posizioni della minoranza hanno instillato dubbi in Paola Pandolfi (consigliera di maggioranza) che si è astenuta.