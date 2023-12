Il consiglio veregrense approva il bilancio: nessun aumento alle tariffe

Non è previsto alcun aumento della pressione fiscale nel 2024, stando al bilancio di previsione approvato nell’ultimo consiglio comunale. Per quanto riguarda le entrate tributarie, sono stati previsti incassi per 1,2milioni derivanti dall’Irpef (0,80%) ferma restando l’esenzione per redditi fino a 11mila euro; dall’Imu arriveranno 2,7 milioni, 1,3 milioni dalla Tari. E’ stato previsto un Fondo crediti di dubbia esigibilità per 135mila euro, tenendo conto che il recupero dell’evasione tributaria è previsto di 385mila euro per l’Imu, di 50mila euro per la Tari, 250mila euro per le sanzioni al Codice della Strada, 100mila euro per l’occupazione del suolo pubblico e altre entrate minori.

E sempre in materia di recupero dell’evasione, durante la seduta consiliare è stato comunicato che sono state 167 le adesioni pervenute in Comune entro il 31 ottobre da cittadini che intendono approfittare della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse relative a entrate tributarie e non tributarie, comprese le sanzioni al codice della strada, relative a periodi precedenti il 2022, per chiudere la pratica senza dover pagare sanzioni e interessi. Restano invariati anche i costi dei servizi a domanda individuale per i quali si prevedono introiti per 355mila euro dal servizio di trasporto scolastico; 155 mila dalla mensa scolastica e 155mila dalle rette dell’asilo nido. Infine, tra i dati macroscopici del bilancio appena approvato, figurano 2,1 milioni come costo per il personale.

Nel bilancio di previsione è contenuto anche un corposo piano delle opere pubbliche per un totale di 28milioni di investimenti a copertura dei 25 interventi previsti nelle tre annualità e che, rispettivamente, comporteranno investimenti di 4,1milioni di euro per il 2024, di 15,1 milioni per il 2025 e di 8,6 milioni nel 2026.

m.c.