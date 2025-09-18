Il consorzio di tutela al lavoro. Brand Marche Igp da allargare

Fornire ai produttori di olive e olio strumenti operativi utili ad affrontare le sfide per il potenziamento del settore partendo dall’imminente campagna olearia che si presenta non facile. Su questo e molto altro si sono confrontati relatori e partecipanti al seminario formativo promosso dal Consorzio di tutela Olio Marche Igp presieduto da Gaetano Agostini, tenutosi nei giorni scorsi a Porto San Giorgio. "Per quanto le previsioni alla vigilia della raccolta di olive, indichino una produzione regionale Marche non lontana dalla media degli ultimi anni (attestata intorno alle quattromila tonnellate) – commenta Agostini, titolare dello storico frantoio Agostini di Petritoli – va ammesso sia ancora molto lontana dai valori massimi esprimibili dalla Regione. I cambiamenti climatici stanno creando problemi all’olivicoltura nazionale così come a quella marchigiana – prosegue – ma l’olio extravergine di oliva Igp Marche resta un seme di speranza difronte ad ogni difficoltà".

A tale ragione il rilancio del Consorzio Igp Marche rappresenta un’opportunità per dare voce al comparto oleario. "Per lo sviluppo del settore – prosegue – è fondamentale portare le istanze del mondo produttivo, alle istituzioni di politica agricola e allo stesso tempo condividere con gli associati, strumenti operativi utili ad affrontare le sfide del presente". Il futuro dell’oleocoltura necessita quindi di dialogo posto alla base del sistema associativo e mirato al potenziamento dei livelli di quantità e qualità della produzione.

"Il Consorzio – aggiunge il presidente – può e deve fornire servizi evoluti, come un monitoraggio tecnico capillare del territorio, realizzare libretti e pannelli utili per la promozione delle aziende. Seppur sia un organo che non può fare commercializzazione, può però agevolare la stabilizzazione dei prezzi dell’olio, a beneficio della programmazione degli imprenditori olivicoli, dei frantoi e dei consumatori".

A fronte di regioni italiane dominanti nella vendita di olio, come Toscana e Puglia, uno studio condotto dall’Università Politecnica delle Marche, dimostra che il 14% dei consumatori conosce il brand Marche Igp, mentre il 9% acquista olio Marche Igp. Insomma si deve e si può fare di più. "Possiamo contare su clienti fidelizzati – conclude Agostini – ma dobbiamo saper trasformare questa fiducia in valore".

Paola Pieragostini