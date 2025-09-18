Il papà di un extraterrestre

Il papà di un extraterrestre
18 set 2025
PAOLA PIERAGOSTINI
Il consorzio di tutela al lavoro. Brand Marche Igp da allargare

Lo studio dell’Università Politecnica dimostra che il 14% dei consumatori lo conosce

Gaetano Agostini

Fornire ai produttori di olive e olio strumenti operativi utili ad affrontare le sfide per il potenziamento del settore partendo dall’imminente campagna olearia che si presenta non facile. Su questo e molto altro si sono confrontati relatori e partecipanti al seminario formativo promosso dal Consorzio di tutela Olio Marche Igp presieduto da Gaetano Agostini, tenutosi nei giorni scorsi a Porto San Giorgio. "Per quanto le previsioni alla vigilia della raccolta di olive, indichino una produzione regionale Marche non lontana dalla media degli ultimi anni (attestata intorno alle quattromila tonnellate) – commenta Agostini, titolare dello storico frantoio Agostini di Petritoli – va ammesso sia ancora molto lontana dai valori massimi esprimibili dalla Regione. I cambiamenti climatici stanno creando problemi all’olivicoltura nazionale così come a quella marchigiana – prosegue – ma l’olio extravergine di oliva Igp Marche resta un seme di speranza difronte ad ogni difficoltà".

A tale ragione il rilancio del Consorzio Igp Marche rappresenta un’opportunità per dare voce al comparto oleario. "Per lo sviluppo del settore – prosegue – è fondamentale portare le istanze del mondo produttivo, alle istituzioni di politica agricola e allo stesso tempo condividere con gli associati, strumenti operativi utili ad affrontare le sfide del presente". Il futuro dell’oleocoltura necessita quindi di dialogo posto alla base del sistema associativo e mirato al potenziamento dei livelli di quantità e qualità della produzione.

"Il Consorzio – aggiunge il presidente – può e deve fornire servizi evoluti, come un monitoraggio tecnico capillare del territorio, realizzare libretti e pannelli utili per la promozione delle aziende. Seppur sia un organo che non può fare commercializzazione, può però agevolare la stabilizzazione dei prezzi dell’olio, a beneficio della programmazione degli imprenditori olivicoli, dei frantoi e dei consumatori".

A fronte di regioni italiane dominanti nella vendita di olio, come Toscana e Puglia, uno studio condotto dall’Università Politecnica delle Marche, dimostra che il 14% dei consumatori conosce il brand Marche Igp, mentre il 9% acquista olio Marche Igp. Insomma si deve e si può fare di più. "Possiamo contare su clienti fidelizzati – conclude Agostini – ma dobbiamo saper trasformare questa fiducia in valore".

Paola Pieragostini

