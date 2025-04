Il conte, il teatro, la psicofonia

LeoniIl teatro romano di Fermo poteva essere scavato. Riportato alla luce in una maggiore porzione dell’attuale. Sistemato al meglio, e diventare così una vera e propria attrazione storico-turistica. Non se ne fece nulla. E tutto è restato com’era. C’è una vicenda al proposito che va raccontata. Riguarda un personaggio singolare, defunto da un po’ (1996). Abitava a Fermo, nel palazzo che prende il suo nome lungo la discesa di via Perpenti. Una casa austera dove aveva dormito, dopo il trionfo al Teatro dell’Aquila, Giuseppe Garibaldi in visita alla città. È il conte Lorenzo Mancini di Milanow. Ingegnere civile, attento al mondo agricolo, alla natura e anche alle voci dei trapassati. Si era occupato molto di parapsicologia. E questo lo aveva messo in contatto con ambienti similari tedeschi. Attento e amante di Fermo, nel 1936, a distanza di due anni dai ritrovamenti archeologici dovuti agli scavi effettuati nei sotterranei della sede centrale della Cassa di Risparmio (riemersero resti di nicchie e muri romani probabilmente appartenente al cavea del teatro), l’ingegnere prese carta e penna, e scrisse alla Sopraintendenza alle Antichità delle Marche, degli Abruzzi e della Dalmazia. Era la richiesta di procedere allo scavo e alla sistemazione del teatro romano. Voleva riportare alla luce ciò che restava dell’antico manufatto, pur essendo al corrente dei guasti prodotti nel corso dei lavori edili effettuati nel Settecento. Il progetto raggiunse il tavolo dell’allora Ministro dell’Educazione Nazionale. Pur apprezzando l’iniziativa, Sua Eccellenza rispose attraverso il Soprintendente, che i soldi però scarseggiavano e nessun impegno poteva essere preso. La vicenda è raccontata da Mario Occhipinti, in un suo blog Sfizi.Di.Posta realizzato per collezionisti di "lettere, cartoline, storia postale in genere, dalla metà degli anni ’80". Ma sul Conte Mancini torneremo. I suoi studi ed esperimenti sulla psicofonia (la cattura delle voci altre) gli attirarono l’attenzione del comando delle truppe tedesche che occupavano Fermo. Ai soldati fu dato l’ordine di proteggere particolarmente Palazzo Mancini. Per quale motivo? C’erano strumenti tecnologici particolari? C’era ancora lì, da qualche parte, l’antica Zecca dello stato di Fermo? Quesiti affascinanti.