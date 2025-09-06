Il contenzioso con Italgas: "Una grana da risolvere"

"Quando, appena insediati, mi è stato chiesto cosa mi preoccupava di più, ho subito pensato al contenzioso con l’Italgas che, effettivamente, è una bella bega" conferma il sindaco Gionata Calcinari che, in queste settimane, è impegnato in continui incontri con il legale incaricato dal Comune di seguire la spinosa pratica, con l’assessore Maria Linda Rossi (si occupa del contenzioso) e con il consigliere comunale di minoranza, Enrico Piermartiri (anche in veste di avvocato) per mettere a fuoco la soluzione meno indolore possibile per il bilancio comunale riguardo questo grattacapo. E l’ideale sarebbe trovarla in tempo prima di arrivare alla sentenza prevista per gennaio.

Qual è il problema? Di fatto è una vecchia questione, relativa a un indennizzo per la restituzione delle reti per il quale il Comune anni fa, verso 1,8 milioni di euro quando in realtà l’importo doveva essere di 4milioni. Ne è nato un contenzioso tra Italgas e Comune e, nell’imminenza di una sentenza che gli metta fine, da parte del giudice è stata avanzata una proposta conciliativa: chiudere la causa con 2milioni di euro che il Comune dovrebbe versare all’Italgas.

"Si tratta di una cifra considerevole, che non sappiamo neanche come si sia arrivati a questo importo, ma dobbiamo anche considerare che, dal 2022 ad oggi, cioè da quando è scaduto il contratto, l’Italgas non ha più versato i canoni concessori. Soldi che, invece dovremmo riscuotere". E non si tratta di bruscolini, aggirandosi la cifra su 1,4 milioni che dovrebbero essere decurtati dalla somma richiesta da Italgas. Considerando che in bilancio, nel fondo per il contenzioso sono stati previsti 500mila euro, facendo il conto della serva, la questione potrebbe considerarsi chiusa con una sorta di pari e patta. Ma così non sembra essere.

In che direzione pensa di muoversi l’amministrazione? "Stiamo anche pensando di incontrare l’Italgas per capire se c’è margine per ragionare, per valutare il da farsi dopodiché ovviamente riferirò al consiglio comunale per prendere una decisione adeguata, collegiale, che soprattutto salvaguardi le casse comunali". Della questione si era fatto ampio cenno anche in consiglio comunale dove Calcinari, senza intento polemico, voleva anche capire "perché il Comune, a suo tempo, avesse deciso di recedere anticipatamente dal contratto con l’Italgas (scadeva, appunto, nel 2022, ndr)".