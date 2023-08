Il controllo di vicinato Le istituzioni e i cittadini insieme per la sicurezza

Un punto di riferimento sicuro e affidabile, una rete di vicinanza e di attenzione che si stringe intorno ai territori e che fa sentire tutti al riparo dai malintenzionati. Si è rinnovato in Prefettura l’accordo tra le istituzioni del territorio, per rafforzare il progetto di controllo di vicinato che renda vigili e consapevoli i cittadini stessi. Attorno ad un tavolo c’erano nel palazzo della Prefettura il prefetto Michele Rocchegiani, e il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, le forze di Polizia. Un accordo che fa seguito a quello messo in piedi tre anni fa e che oggi ha l’obiettivo di rafforzare le forme in cui si esplica la cosiddetta sicurezza integrata o partecipata, consolidando il modello di collaborazione mediante cui le Istituzioni pubbliche e i cittadini si adoperano, in conformità alle rispettive competenze, responsabilità e ruoli, per prevenire l’insorgenza di elementi suscettibili di ingenerare situazioni di degrado del vivere sociale. Non si parla di ronde o di cittadini impegnati in prima fila, è un sistema che rende tutti consapevoli e attenti, pronti a segnalare con rapidità situazioni di pericolo o di incertezza. Nell’accordo si legge l’intenzione di "promuovere forme sempre più efficienti di collaborazione tra Amministrazioni statali e Istituzioni locali, nonché tra Istituzioni e cittadini per favorire la costruzione di relazioni di comunità che siano funzionali ad una proficua e corretta collaborazione della cittadinanza con le istituzioni secondo un modello sempre più efficace di sussidiarietà". Un aggiornamento richiesto dalle associazioni di categoria ma anche dalle associazioni impegnate nei territori più delicati, a partire da Lido Tre Archi, è dunque un fattivo e non scontato esempio di collaborazione tra le Istituzioni e i cittadini, chiamati a farsi attenti testimoni: "Il protocollo, recependo le istanze dei cittadini spontaneamente organizzatisi in tal senso, si propone di dare ulteriore impulso al progetto di controllo di vicinato, corredato del relativo vademecum operativo, che vede la partecipazione attiva dei residentidimoranti attraverso il recupero delle regole di "buon vicinato" e di "attenzione sociale" e il sostegno alle attività di prevenzione che possano consentire alle forze di Polizia di giovarsi del più ampio quadro informativo possibile", conclude il protocollo.