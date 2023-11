Il convegno dell’Ance. Codice appalti e imprese: ecco i cambiamenti in arrivo

Codice Appalti e novità: questo il tema del convegno organizzato dalla sezione territoriale Ance Fermo. Nella sala eventi di Villa il Cannone a Marina Palmense numerosi imprenditori hanno seguito con estremo interesse i lavori per approfondire e confrontarsi sulle novità introdotte dal Codice Appalti. Dopo i saluti dei residenti Ance, regionale e territoriale e del sindaco di Fermo Calcinaro sono iniziate le relazioni di Rosamaria Berloco Avvocata specializzata in appalti e contratti pubblici, Co-founder Studio Legal Team. Il direttore dell’Ance Fermo Emanuele Vitali relativamente al tema del convegno ha detto: "Il convegno organizzato da Ance Fermo ha avuto lo scopo di fornire chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo codice degli appalti, secondo il punto di vista Ance la corretta applicazione del nuovo codice è il filo conduttore che lega la macchina pubblica alle imprese del territorio contribuendo allo sviluppo dell’economia locale. Con il vecchio codice degli appalti determinati lavori pubblici venivano aggiudicati nella maggior parte dei casi da imprese trasferiste che applicavano logiche del massimo ribasso con il rischio per le amministrazioni di ritrovarsi con opere incompiute e subappaltatori locali non pagati. Il nuovo codice disciplina la possibilità di individuare, tramite appositi elenchi, gli operatori economici in possesso di documentata esperienza pregressa idonea alle esecuzioni delle prestazioni contrattuali nell’interesse della comunità". Massimiliano Celi presidente Ance Fermo ha tracciato un bilancio relativo al 2023 del settore dell’edilizia in provincia di Fermo: "Il bilancio è positivo si sta chiudendo un anno dove le imprese del comparto sono tutte impegnate su più fronti e quindi sia sul 110% e dall’altro fronte nei cantieri del sisma. Il territorio della provincia di Fermo lambisce l’area del cratere e quindi le nostre imprese ora sono impegnate anche nelle costruzioni delle opere pubbliche come ad esempio edifici di culto e quindi chiese . Inoltre le imprese del fermano sono impegnate nella realizzazione delle sedi delle istituzioni locali come ad esempio i palazzi dove hanno sede i comuni. La prospettiva per il 2024 è volta ad iniziare tutti i lavori che si dovranno fare sulla base del Pnrr oltre a proseguire la fase di ricostruzioni che con il commissario Castelli hanno subito una decisa accellerazione".