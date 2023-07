Il Coordinamento in difesa del Tenna a confronto con la Regione

Si è svolto nei giorni scorsi l’incontro tra il Coordinamento di difesa del fiume Tenna, e i vertici degli uffici preposti della Regione Marche, per affrontare la questione del progetto presentato dalla Ciip relativo alla captazione delle acque dal fiume Tenna. Il confronto tra la parti è stato molto collaborativo, tanto che di comune accordo è stato valutato di effettuare ulteriori approfondimenti sul profilo ambientale dell’opera. "Ci siamo trovati di fronte ad una Regione attenta ad ascoltare la nostra disamina del progetto e le nostre impressioni sulla validità dell’opera – spiegano dal Coordinamento – ciò alla luce dei dati che abbiamo fornito sui deflussi minimi e gli impatti ambientali, ma questo comunque non basta per contrastare la sua realizzazione che, nel frattempo sta procedendo".

Ora il Coordinamento sta cercando di aprire un confronto con la Ciip e l’Ato 5, assenti sia all’incontro di Servigliano sia in Regione, nonostante siano i soggetti ideatori ed esecutori dell’opera. "Abbiamo sollecitato queste due entità ad avere un confronto con noi nell’ottica di poter interagire tra le parti per un incontro costruttivo – continua il Coordinamento - mirato a far capire loro che ci sono state delle valutazioni tecniche e ambientali che non gli consentiranno di costruire un’opera dall’alto impatto ambiente, ma la loro totale mancanza di considerazione verso la cittadinanza e le realtà che compongono questo gruppo di coordinamento, non è giustificabile da Enti e Società che sono a servizio della collettività di cui facciamo parte, e che hanno dichiarato di essere sempre pronte al dialogo". Nel frattempo, sempre più associazioni e cittadini si stanno unendo alla protesta: l’obiettivo è quello di poter prendere decisioni oculate su questo progetto per mantenere intatto uno dei più importanti ecosistemi fluviali della regione.

Alessio Carassai