Il coordinamento provinciale sostiene Ricci

Il coordinamento provinciale di ‘Italia Viva’ Fermo, scioglie ogni dubbio e annuncia che alle prossime elezioni regionali, sosterrà il centrosinistra con il candidato Matteo Ricci. Parole che arrivano direttamente da Moreno Bellesi, coordinatore provinciale di Italia Viva. "La scelta è stata già fatta all’unanimità dei presenti, in occasione dell’assemblea regionale il 22 marzo – dichiara Moreno Bellesi - quindi nessun dubbio sul posizionamento di Italia Viva, come forza di centro sinistra, nella coalizione guidata da Matteo Ricci. Una scelta in sintonia con la linea politica nazionale espressa da Renzi. Altra cosa è rispettare le figure istituzionali quando si indagano problematiche di portata anche sovra territoriale, sulle quali si avanzano proposte da comitati civici e necessariamente, si ascoltano i diversi approcci esi dibatte". Queste le prime parole, prima di addentrarsi nel tema più squisitamente politico. "La volontà di parlare a 360° dei veri problemi del territorio – continua Bellesi - potrebbe aver generato un equivoco, rispetto alla scelta di campo del centro sinistra che ribadiamo. L’azione politica sui territori si affronta su temi importanti come l’incontro del 30 aprile sull’arretramento della A14 e FS, che va letto come un momento di documentazione e di confronto sulla complessa questione che Italia Viva Fermo segue con attenzione ritenendo che andrebbe esplorata seriamente la fattibilità e sostenibilità del progetto. Il prossimo appuntamento sarà sulla sanità a cui parteciperanno relatori qualificati".