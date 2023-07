Il coraggio degli imprenditori Nascono 121 nuove aziende

La vitalità del tessuto imprenditoriale del fermano è particolarmente rilevante in questo 2023. Il tasso di crescita del numero delle aziende risulta essere superiore sia alla media regionale e sia a quella nazionale. Nel secondo trimestre 2023 il numero delle imprese iscritte nel Registrro Imprese di Fermo erano complessivamente 19.133. Nel periodo preso in esame sono state 283 le iscrizioni e fronte di 162 cancellazioni con un saldo positivo che è stato pari a +121 aziende. Dal confronto con le altre province delle Marche emerge il particolare dinamismo imprenditoriale che caratterizza da sempre la provincia fermana. Tutte le province marchigiane fanno rilevare saldi positivi tra iscrizioni e cessazioni nette: il saldo maggiore in termini assoluti è quello della provincia di Macerata (+233), che ottiene anche il tasso di crescita trimestrale più elevato della regione (+0,68%). Il migliore risultato che segue è poi quello della provincia di Fermo che fa riscontrare un saldo di +121, per un tasso di crescita pari a +0,64%, di poco inferiore rispetto a quello di Macerata. La provincia di Pesaro-Urbino, sebbene abbia un saldo (+129) leggermente superiore a quella di Fermo, per via della maggiore ampiezza del tessuto imprenditoriale di riferimento vede il suo tasso di crescita trimestrale fermarsi a + 0,35%. Più contenuta è quindi la crescita della provincia di Ancona (+0,22%) e di Ascoli Piceno (+0,17%), i cui rispettivi saldi sono pari a +94 e +41. La fotografia del tessuto imprenditoriale, scattata dalla rilevazione Unioncamere-Infocamere Movimprese e diffusa dalla Camera di Commercio delle Marche presieduta da Gino Sabatini con riferimento al 30 giugno 2023, quantifica in 156.462 le imprese registrate del territorio marchigiano, mentre le imprese attive si fermano a 139.089. Tra aprile e giugno 2023 risultano 1.956 iscrizioni di imprese, mentre, dall’altro lato, le cessazioni (al netto delle cancellazioni d’ufficio) si attestano a 1.338. In questo secondo trimestre del 2023 le iscrizioni di imprese nella regione, seppure in ripresa rispetto al secondo trimestre del 2022, restano al di sotto della soglia delle duemila unità, costantemente superata nel secondo trimestre del periodo 2017-2021, se si eccettua il 2020, anno delle forti restrizioni adottate in relazione alla pandemia da SarsCov2.

Le cessazioni nette, al contrario, si presentano in diminuzione, se confrontate con quelle dell’aprile-giugno 2022, e il loro numero è uno dei più contenuti della breve serie storica considerata (2017-2023) in relazione al secondo quarto dell’anno, inferiori sono infatti solo i valori del 2020-2021. In regione, gli opposti andamenti delle iscrizioni (in crescita) e delle cessazioni nette (in diminuzione) determinano l’incremento del saldo trai due flussi: esso sale a +618 unità (era appena +20 nel secondo trimestre 2022), e quindi anche del tasso di crescita, che risulta pari a +0,40% (era +0,01 nell’aprile-giugno 2022). Malgrado ciò il tasso di crescita trimestrale delle Marche si mantiene inferiore a quello italiano (+0,47%), sebbene in divario risulti nettamente meno ampio se confrontato con quello del secondo trimestre 2022, quando per l’Italia il tasso di crescita era di +0,54%.

Vittorio Bellagamba