Il coraggio di scegliere ancora il camice

Oggi giuramento dei nuovi medici al teatro dell’Aquila, in occasione della giornata del Medico e dell’odontoiatra. Sono 29 i nuovi iscritti all’ordine per quanto riguarda Fermo e, stanti le annose carenze nella sanità pubblica, sono una risorsa inestimabile. Un plauso a questi ragazzi. Chi sceglie oggi questo lavoro lo fa a dispetto dei turni massacranti, di chi mette in dubbio la loro professionalità perché ha letto una diagnosi su internet, di chi arriva alla violenza. Il medico è del resto un simbolo: rappresenta la scienza, lo studio e l’impegno. Proprio i capisaldi a cui attaccarsi in questi tempi in cui nessuno sembra poter aspettare più del tempo di un like.