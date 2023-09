Il corpo in un lago di sangue ritrovato dalla moglie

La tragedia si era consumata la mattina del 30 maggio 2022 quando, nella sua abitazione, il sottotenente dei carabinieri Oskar Luciani, 55 anni, si era tolto la vita. A fare la terribile scoperta era stata proprio la moglie al rientro a casa. La donna, aperta la porta di casa, si era trovata di fronte alla drammatica scena: il corpo privo di sensi del coniuge era in un lago di sangue e vicino c’era il cane morto a seguito di un colpo esploso di pistola esploso dal 55enne. A quel punto, nonostante il tremendo shock, aveva subito allertato i colleghi del marito e il 118, ma al loro arrivo ormai per il militare non c’era più nulla da fare: il cuore del sottufficiale aveva già cessato di battere da almeno tre ore. Il medico dopo una prima sommaria ispezione cadaverica, non aveva potuto far altro che dichiarare il decesso per ferita da arma da fuoco.

La Procura della Repubblica di Fermo inizialmente aveva aperto un fascicolo, anche se in un primo momento si era trattato solo di un atto dovuto.

Il militare 55enne non aveva lasciato alcun biglietto per spiegare il perché della tragica decisione, ma non c’erano mai stati dubbi che si fosse trattato di suicidio. I colleghi, all’epoca dei fatti erano rimasti sconvolti per l’accaduto, anche perché tutti lo avevano ricordato come un uomo roccioso , un militare impeccabile e apparentemente senza alcun problema che potesse far presagire il drammatico epilogo della sua vita. Luciani era alla guida della sezione operativa del Norm della Compagnia di Fermo e non aveva mai dato segni di instabilità. Il sottotenente si era arruolato nell’Arma nel 1987 ed era giunto a Fermo nel marzo 2021 dopo aver comandato dal 1998 la stazione di Campogalliano di Modena e dopo aver maturato esperienze importanti in diversi reparti delle province di Milano e Pavia.

