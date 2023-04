Il corso serale per Oss sforna diplomati

Si sta rivelando sempre più gettonato e con risultati decisamente interessanti dal punto di vista occupazionale, il percorso integrato di istruzione e formazione per Operatore Socio Sanitario portato avanti dall’istituto professionale ‘Tarantelli’ (che fa parte del polo ‘Urbani’). Nei giorni scorsi, si sono tenuti dinanzi alla Commissione Regionale, gli esami conclusivi per il rilascio della qualifica regionale di Oss. Esami brillantemente superati sia dagli studenti delle quinte classi, sia dagli adulti che frequentano la scuola serale e che hanno frequentato il corso extracurriculare finanziato dalla Regione proprio con l’intento di ottenere il ‘pezzo di carta’ indispensabile per essere accreditati come Oss e trovare, già da adesso, una occupazione. Studenti e adulti, infatti, completeranno il loro percorso di studi con l’esame della maturità, ma hanno già in tasca una qualifica che permette loro di lavorare da subito, in ospedali, asili, case di riposo.

"Per gli adulti – commenta Franca Romagnoli, ex vicaria, ora nella segreteria particolare del viceministro della pubblica istruzione, a Roma – è stata una grande emozione aver potuto cogliere una seconda opportunità di vita e di lavoro che si sono costruiti in due anni di frequenza serale delle lezioni". Soddisfatta anche la dirigente del polo ‘Urbani’, Laura D’Ignazi, così come i docenti e la coordinatrice dei corsi di qualifica, Federica Ferracuti che è la nuova vicaria di sede. All’Urbani si lavora anche sull’orientamento post diploma per i ragazzi delle quinte classi dell’alberghiero. Gli alunni sono stati protagonisti di un laboratorio sperimentale sulle nuove professioni e mestieri emergenti legati al percorso di studi, grazie alla collaborazione tra scuola, Centro per l’Impiego e Anpal Servizi: food bloggers, digitale waiters, mastri birrai, food innovator.

Gli studenti hanno anche potuto interloquire con figure di spicco del territorio: Enrico Mazzaroni, chef e food innovator, fresco di Stella Michelin, del Ristorante "Il Tiglio" (Montemonaco); Michela Mandolesi, food creative consultant, del ‘Food Creative Consultan’ (Porto San Giorgio); Cristian Barchetta, mastro birraio, del Birrificio ‘Styles’ (Monte Urano); Michele Ferrini, gin maker, del Gingarby’ (Porto San Giorgio). Quattro eccellenze che hanno aiutato gli studenti a capire la portata dell’enorme bagaglio di conoscenze e competenze che il percorso di studi ha offerto loro.

Marisa Colibazzi