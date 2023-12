Il Covid ancora tra di noi. Casi in salita, sintomi lievi

Le feste di Natale, si sa, saranno il momento in cui influenza e Covid raggiungeranno il picco, complici le cene tra amici e parenti, gli abbracci, gli scambi di auguri e le feste nei locali. Ecco allora che è ancora il tempo per vaccinarsi, Paolo Misericordia, segretario regionale della Fimmg, spiega come ci siano numeri significativi per quanti riguarda la vaccinazione contro l’influenza vaccinale mentre la risposta è molto meno brillanti per il Covid, in linea con i risultati di tutte le regioni d’Italia: "Siamo partiti molto presto con la campagna vaccinale, spiega Misericordia, già a metà ottobre. Dobbiamo dire che ci si può vaccinare ancora e almeno fino a fine gennaio ma l’impressione è che ci sia una certa stanchezza tra la popolazione che dopo tanti richiami forse ritiene di avere una copertura sufficiente contro il Covid. La verità è che, come sempre, a rischiare restano le persone fragili e gli anziani, che non si vaccina rischia anche per gli altri". Mentre corre il contagio e i dati dei primi giorni di dicembre parlano di circa 400 casi nel territorio fermano, chi sta a casa con la febbre parla di un paio di giorni di temperatura a oltre 39 gradi, un po’ di tosse e raffreddore: "Per fortuna non ci sono più gli esiti della polmonite, i sintomi non sono aggressivi ma su un anziano ad esempio due giorni di febbre alta possono voler dire disidratazione, allettamento, spossatezza. Chi rischia deve proteggersi, è essenziale. Noi medici di famiglia abbiamo una buona disponibilità dei vaccini, la consegna è tempestiva, il servizio igiene e sanità pubblica collabora, In questi giorni abbiamo raggiunto anche il rinnovo degli accordi per la campagna vaccinale, possiamo essere ingaggiati anche su herpes zoster, per la vaccinazione pneumococcica e antitetanica". L’unico problema lo presenta il flaconcino multidose del Covid che se si apre deve essere somministrato subito a sei persone insieme. Alla farmacia Bini Strippoli l’impressione che il contagio sia in aumento c’è, come spiega la farmacista Paola Palmieri: "Il sintomo più fastidioso che finora ci è stato segnalato è una persistente spossatezza, del resto comune all’influenza. Oggi il Covid viene gestito esattamente come il virus influenzale, stando a casa, a riposo, al caldo, senza rischiare e soprattutto senza diffondere il contagio continuando a circolare con i sintomi. Quando poi i sintomi non ci sono più si torna al lavoro o a scuola, di sicuro quando si ammala una persona in famiglia nel giro di poco sono tutti positivi in casa e la convalescenza si fa tutti insieme".

Angelica Malvatani