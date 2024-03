Il Cvm e l’Africa: "Uova di cioccolato per togliere i ragazzi dalla strada"

Ci sono ragazzi la cui infanzia è stata negata, piccoli in guerra, orfani, sperduti tra le strade dell’Etiopia. Di loro si occupa il Cvm, la comunità volontari per il mondo, da oltre 40 anni impegnati per l’Africa, a restituire dignità a chi non ha scelto dove nascere. Paolo Padovani è una delle anime del Cvm, parla di una storia iniziata per provare a costruire un mondo migliore, con tanta ingenuità ma con un coraggio vero. Attilio Ascani è appena tornato dall’Etiopia, con la moglie Marian e il figlio Jonathan, oggi ancora in Africa, ha un legame speciale con quel continente: "Siamo in un momento di grave difficoltà, certe zone non si possono raggiungere perché sono alle prese con la guerra civile. Il costo della vita è aumentato, il paese è al collasso". Il Cvm si è sempre occupato di fornire acqua pulita alle popolazioni, l’ultimo progetto ha raggiunto 120 mila persone che possono bere senza ammalarsi: "Sono stato giù poche settimane fa – racconta ancora Ascani – e ho vissuto un’esperienza forte, l’accoglienza di una bambina di 9 anni, vittima di tratta, che era stata ritrovata e rimpatriata, sono anche queste le situazioni a cui ci rivolgiamo".

E poi ci sono i ragazzi di strada: "Per loro il presente non si cambia, il futuro però possiamo provare a modificarlo, con occasioni di formazione, di lavoro, di crescita. Sono arrivati poco tempo fa sei fratelli, stavano bene quando i genitori sono stati uccisi e sono rimasti soli, a vagare". Per loro è l’impegno del Cvm per Pasqua: uova di cioccolato artigianali con un’offerta minima di 10 euro, con la certezza di mandare risorse proprio là dove serve: "Finora abbiamo raggiunto 250 ragazzi ma con la guerra i numeri sono raddoppiati. Passiamo per lo sport, per poi provare a rimandarli a scuola. Chi riusciamo a togliere dalla strada poi ci aiuta con i ragazzi ancora nei guai, abbiamo anche un’associazione che coinvolge i ragazzi malati di Aids, nati così e poi recuperati nei nostri progetti. Abbiamo la collaborazione del centro Artigianelli che manda docenti per il settore calzature, delle scuole che ci fanno entrare per parlare di Africa e per far capire che non possiamo stare bene se non stiamo bene tutti, nel mondo". Le uova si possono ordinare su donazioni@cvm.an.it, domenica saranno a Porto Sant’Elpidio, nelle parrocchie della Corva e San Pio X.

Angelica Malvatani