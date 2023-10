Il debutto della Yuasa con ospite Federico Buffa a Grottazzolina

Sarà Federico Buffa, il noto giornalista e storyteller, l’ospite d’onore del primo incontro di campionato di Volley A2 della Yuasa Battery contro Cuneo, in programma domenica alle 18. Buffa, il giornalista dei due mondi considerata la sua vasta esperienza in campo giornalistico in America e in Europa, sarà a Grottazzolina a partire da domani per presentare al Festival Storie, nei locali della sala John Lennon con inizio alle 21.30, il suo monologo dedicato al mito della boxe Muhammad Alì. Quando la società lo ha invitato a restare un giorno in più per partecipare da spettatore al match Yuasa Battery-Cuneo, tra l’altro che si disputerà nel rinnovato palasport grottese da mille posti, non si è fatto pregare due volte. Buffa ama il Fermano, più volte si è dimostrato vicinissimo ai piccoli centri fermani colpiti dal terremoto, e qui coltiva alcune delle sue amicizie più genuine. E’ stata la società sportiva, con vivo orgoglio, ad annunciare che sarà proprio Federico Buffa a premiare, al termine della partita, il miglior giocatore in campo. Un primo contatto si era avuto il 17 giugno scorso a Montefalcone Appennino: in quella sede Buffa presentava, sempre per il Festival Storie, il monologo dedicato a Diego Armando Maradona e tra il pubblico c’erano proprio il coach Massimiliano Ortenzi, il team manager Ferdinando Moretti e il main sponsor Stefano Sopranzi (ad per l’Italia della Yuasa Battery). Proprio in quella sede partì l’invito di assistere a un incontro della squadra. Sport di eccellenza, passione per il territorio, professionisti di primissimo livello. Premesse importanti per concretizzare quanto accadrà domenica al palasport di Grottazzolina.

a. c.