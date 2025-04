Un successo il decennale del Club Inner Wheel di Montegranaro. La cerimonia (al ristorante Villa Bianca) si è svolta alla presenza di numerose autorità civili, militari, innerine, provenienti da vari Club del territorio, associazioni locali e soci del Rotary Club di Montegranaro insieme ad amici e sostenitori. L’incontro si è aperto con l’intervento della Presidente, Laura Alesiani, che ha ripercorso con orgoglio e gratitudine il cammino decennale del Club, ricordando gli importanti service realizzati a beneficio del territorio. Tra questi, la recente inaugurazione delle Panchine della Gentilezza, un progetto simbolico e significativo che ha coinvolto anche le scuole primarie locali, sottolineando l’importanza educativa e sociale dell’arredo urbano. È seguito l’intervento del sindaco, Endrio Ubaldi, che ha espresso parole di grande apprezzamento per l’impegno costante dell’associazione e per il contributo fornito nella riqualificazione e valorizzazione di uno spazio urbano cittadino. È stato inoltre sottolineato il valore delle donazioni effettuate dal Club a favore di associazioni locali impegnate nel sociale, testimonianza tangibile del sostegno concreto offerto alla comunità. Al termine della cerimonia, la giornata è proseguita con un piacevole pranzo conviviale, occasione di festa ma anche di confronto e progettualità futura.