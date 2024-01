Il decennale della Casa Museo si festeggia col Premio Licini

Il nuovo anno inizia a Monte Vidon Corrado con la presentazione del ‘Premio Osvaldo Licini by Fainplast’, nel contesto della mostra ‘Licini nelle collezioni marchigiane’ organizzata in occasione del decennale dell’inaugurazione della Casa Museo di Licini. Al Teatro Comunale di Monte Vidon Corrado oggi a partire dalle 11 interverrà Andrea Valentini, presidente dell’associazione ‘Arte Contemporanea Piceno’, che spiegherà come nasce e si sviluppa il progetto di questo nuovissimo premio. Seguirà l’intervento di Alessandro Zechini, il curatore del premio che parlerà dei primi tre vincitori e delle loro mostre alla Galleria d’Arte Contemporanea di Ascoli Piceno intitolata a Licini. Mentre Roberta Faraotti rappresentante del gruppo Fainplast e fondatrice del ‘Premio Licini’, illustrerà i prossimi appuntamenti collegati all’iniziativa. A seguire la presentazione dei due magnifici dipinti di Licini recentemente acquistati dal gruppo Fainplast, ‘Notturno’ risalente al 1956 e ‘Cielo senza luna’ datato invece 1957, Ne parlerà Daniela Simoni, curatrice scientifica del polo liciniano di Monte Vidon Corrado. Come piacevole consuetudine al termine dell’incontro sarà inoltre possibile visitare, nell’ultimo giorno di apertura, la mostra del decennale comprendente dipinti di Licini poco conosciuti e poco esposti. Per ulteriori info 334-9286790.

a.c.