"Il decennale di Castelloween chiude col botto"

Castelloween nel rione Castello nella data canonica del 31 ottobre per tale evento non ha tradito le aspettative: doveva essere una festa per i bambini e tale è stata. Davvero tantissimi i bimbi intervenuti con al seguito genitori e nonni. Hanno partecipato ai vari giochi per loro predisposti senza troppo badare all’impostazione diversa dal passato che gli organizzatori, comune e Pro Loco, hanno voluto dare alla festa: non più organizzata mutuando la tradizione americana bensì attingendo alla mitologia greca. Tra le novità singolare à stata la sostituzione della tradizionale zucca con il melograno seguendo il filo conduttore del tema della manifestazione. In poche parole l’immaginario di Halloween ha incrociato la mitologia greca in quella che è stata la decima edizione di Castelloween. Per l’occasione Corso Castel San Giorgio e le vie adiacenti si sono colorate a tema. Il programma della manifestazione si è aperto alle 16,30 con la "caccia al tesoro" a cura di Gabriele Claretti. I partecipanti sono stati coinvolti nel gioco a partire dall’arco del diavolo. Il pomeriggio è stato animato da musica dal vivo con "Il canto della gorgone", truccabimbi, proiezioni e luci di wood "Fuochi fatui", il mercatino "La fiera dei misteri" a cura di Botteghe creative, "Fosche visioni" con la cartomante, laboratori creativi, escape room "Evasioni dal pandemonio" e lo spettacolo finale della Compagnia dei Folli, protagonisti i trampolieri e i giochi con il fuoco, dal titolo "Il giardino della regina oscura". "Castelloween è un evento che piace e funziona – ha detto il sindaco Valerio Vesprini – ogni anno cerca temi nuovi, porta cultura e partecipazione coinvolgendo le scuole".

Per l’assessore alle Politiche Giovanili Marco Tombolini "offre l’occasione ai giovani di conoscere e divertirsi". Javiera Castro Aste di Antica Bottega Aps protagonista delle varie attività che che hanno coinvolto i presenti "con Caronte che aspetterà i piccoli nei pressi dei Cantieri della Civiltà Marinara. Mirco Abruzzetti ha collaborato insieme a Gabriele Claretti in una delle manifestazioni principali: la "Caccia alle ombre", che si è sviluppata su due turni e che ha visto a fine serata la premiazione della squadra vincitrice.

"I partecipanti hanno potuto scegliere tra le varie iniziative inserite nel programma. Sia la riuscita degli spettacoli che le presenze sono stati favoriti anche dalla clemenza del meteo. Castelloween ha visto anche la partecipazione delle scuole. Il ringraziamento finale va ad Antica Bottega Aps e a quanti hanno collaborato nell’organizzazione: Giorgia Squarcia, Javiera Castro Aste, Ramona Capriotti, Gabriele Claretti e Mirco Abbruzzetti", conclude Tombolini.

Silvio Sebastiani