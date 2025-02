Il dem Ricci a casa Di Mulo:: "Un esempio di resilienza"

"Una famiglia simbolo dei valori e delle tradizioni che hanno fatto grandi le Marche, un esempio di resilienza". Così l’europarlamentare del Pd, Matteo Ricci, ha commentato dopo la cena in casa della famiglia Di Mulo, che vive ancora in una situazione abitativa temporanea ad Amandola. Si tratta della prima iniziativa del format ‘Un marchigiano alla porta’, che lo vedrà portare l’Europa e del buon vino a casa delle famiglie per ascoltare i loro problemi e le loro riflessioni. "Queste persone reggono da sole un’azienda zootecnica dopo aver resistito al terremoto – commenta Matteo Ricci - sono questi i marchigiani che vogliamo raccontare in Europa per far comprendere chi siamo. Questa cena per me è stata un’occasione per ascoltare persone che fanno grande la nostra regione, loro sono stati forti nel resistere e decidere di rimanere qui continuando ad investire nella loro azienda familiare, le istituzioni ora devono comprendere che è necessario velocizzare i processi di costruzione e porsi il problema del ritorno, poiché non tutti sono rimasti dopo il terremoto, che lascia uno shock emotivo nelle persone. L’Europa ha stanziato fondi straordinari per calamità come queste e le Marche ne hanno ricevuti, il problema non è quindi economico ma burocratico e bisogna semplificare queste procedure, per ridare speranza a questa gente e ringraziarli per la loro forza d’animo e di volontà". Da qui alcune proposte che sono state avanzate proprio dall’europarlamentare, per le aree interne. "Un fondo che possa dare 30.000 euro alle giovani coppie che vogliono abitare in queste zone – prosegue Ricci - o creare un’impresa, per contrastare lo spopolamento. Rendere gratuito il trasporto per la scuola agli studenti. Il 26 febbraio, grazie alle relazioni di Dario Nardella, andrò con lui in Turchia per incontrare i vertici della Beko, perché in situazioni come questa è importante che le istituzioni siano presenti per dare una mano e tutelare il lavoro ed il territorio" Infine una frecciatina su Atim. "Ad Atim sono stati dati finanziamenti a cascata – conclude Ricci - ma non si capisce dove siano finiti, un pò come il brand ‘Let’s Marche’ che non si capisce cosa significhi o casa racconti. Penso che vada promossa la la qualità della vita che offrono i nostri territori, dove in un ora puoi essere tra i monti così come al mare, questo deve essere esportato non solo Italia, ma anche in tutta Europa e nel mondo".

Alessio Carassai