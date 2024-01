Il derby sotto i riflettori. La Fermana cerca punti

Due città che storicamente sono state alleate, tifoserie gemellate, ma entrambe alla disperata ricerca di punti. Quello tra Fermana e Recanatese, in programma per questa sera alle 20:45, è più che un derby. I leopardiani non vincono da nove partite e, dopo una buona fase centrale del girone d’andata, si sono ritrovati nelle sabbie mobili dei playout. La squadra di Pagliari proprio a Fermo aveva trovato la prima vittoria stagionale. Mentre Giandonato e compagni sono sempre ultimi a -3 dai playout. Le situazioni per le due squadre da quella partita hanno fatto giri immensi e molto diversi, ma sempre nella lotta dei bassifondi si sono ritrovate. Una voglia di punti che però non condiziona gli ottimi rapporti tra le due realtà. La partita per le squadre sarà un’opportunità importante per dare una svolta alla stagione. Mentre per chi è fuori è la possibilità di sugellare un’altra volta una bella amicizia nata negli ultimi anni, ma che ha radici ben più profonde. Le due frange marchigiane del tifo organizzato si sono avvicinate sempre più. Ma gli ottimi rapporti tra Fermo e Recanati risalgono ai tempi del Medioevo. Le Marche non erano Marche, e tutti facevano battaglie tra loro. La Marca Fermana però aveva trovato dei validi alleati in Recanati, nonostante facesse parte della Marca Anconitana.

La dimostrazione? I tanti tifosi gialloblù attesi al Tubaldi di Recanati, se dovessero andare nella centralissima Piazza Leopardi, potrebbero vedere anche lo stemma di Fermo. Infatti, nella Torre del Borgo, su un lato c’è lo stemma della città di Recanati, mentre dall’altro quello fermano. Fu donato tra il 1200 e il 1300 proprio in segno di alleanza. Quasi 800 anni dopo, le Marche sono unite, ma la classifica le obbliga a prendersi punti tra loro. Il periodo è buio per entrambe. La Fermana non segna da oltre un mese: l’ultimo gol è arrivato a Pescara con Grassi nel recupero. Soliti problemi in fase realizzativa ai quali mister Protti spera di porre fine con i nuovi arrivi. La più grande difficoltà della Recanatese invece è quella di non riuscire più a portare le partite dalla sua. L’ultima vittoria è datata 26 ottobre, 4-1 contro l’Olbia. Dal Medioevo fino a oggi, Fermana e Recanatese sicuramente regaleranno emozioni.

Filippo Rocchi