Il derby stracittadino coi colori della Contesa

All’apparenza, è strano il connubio tra il calcio e la rievocazione storica della Contesa del Secchio che si vivrà domenica (ore 15) al campo sportivo ‘Ciccalè’ (a Cascinare) in occasione del derby stracittadino di Promozione, tra Elpidiense Cascinare e Atletico Calcio Porto Sant’Elpidio. In realtà, dietro a questo abbinamento, ci sono finalità ben chiare che hanno mosso la società di calcio. "Sarà una giornata in cui le due compagini sportive si affronteranno sul campo, ma vivranno anche un momento di socialità e di amicizia – spiega l’Ad dell’Elpidiense Cascinare, Giovanni Galletti – e lo faranno attraverso la Contesa del Secchio che è un fattore che le due città hanno in comune".

La Contesa è made in Sant’Elpidio a Mare, ma da anni c’è una collaborazione col ‘Borgo Marinaro’ di Porto Sant’Elpidio che partecipa alla rievocazione come delegazione foranea (fino a 70 anni fa, era una frazione della città alta). Partendo da questo assunto, è stato pensato di affiancare al momento sportivo, un momento di socializzazione e di farlo utilizzando come trait d’union, la Contesa del Secchio. "I colori sociali dell’Elpidiense Cascinare, il rosso e il blu si misceleranno con quelli della Contesa, delle contrade e delle delegazioni e – aggiunge Galletti – e lo sponsor giornaliero sulle maglie della nostra squadra sarà il logo del mitico ‘Secchio’". Alla partita, sono stati invitati anche i sindaci delle due città cugine, il padrone di casa Alessio Pignotti e Massimiliano Ciarpella, la consigliera regionale Jessica Marcozzi e, in ricordo di questa giornata di ‘fratellanza sportiva’, agli intervenuti saranno consegnate delle pergamene ricordo e gadget per tutti i presenti. Ma Galletti, promuovendo questa iniziativa ha voluto puntare anche a un altro obiettivo che, da sempre, gli sta ben più a cuore: "La scelta di dare questo taglio all’evento vuole anche ricordare al sindaco e ai cittadini di Sant’Elpidio a Mare che, oltre alla rievocazione storica della Contesa del Secchio, c’è anche un’altra realtà, altrettanto longeva, se non di più, che la caratterizza e che dà ugualmente lustro alla nostra città ed è proprio l’Elpidiense Cascinare che, purtroppo, non viene mai considerata come meriterebbe" conclude Galletti. E una volta lanciato il messaggio in questa domenica di calcio un po’ diversa dal solito, tornerà protagonista il clima agonistico e sarà solo tempo di partita.

Marisa Colibazzi