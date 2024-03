Il difficile ruolo delle donne nel fenomeno mafioso. Ma c’è chi sta da una parte e chi dall’altra della trincea

Il ruolo della donna nelle associazioni criminali di stampo mafioso è sempre stato caratterizzato da una certa ambiguità. Mafia è un termine che indica un tipo di organizzazione criminale retta da violenza, omertà, riti d’iniziazione, miti fondativi e scale sociali. Ciò che interessa ai mafiosi è il potere economico.

I mafiosi fanno anche affari con i politici in modo da ottenere favori in cambio di voti e protezione. In Italia le associazioni di stampo mafioso più importanti e conosciute sono: ‘Cosa Nostra’ in Sicilia, ‘Ndrangheta’ in Calabria e Camorra in Campania. La presenza femminile si basa sia su un’esclusione formale, che in una partecipazione sostanziale alla vita dell’organizzazione.

Negli ultimi trent’anni è emerso chiaramente che molte donne hanno avuto un ruolo rilevante, sia nel perpetuare i crimini commessi dagli uomini d’onore, sia nel convincerli a collaborare con la giustizia. Le donne che hanno scelto di aiutare lo Stato sono tante. Ma nella mafia ci sono state anche donne dall’altra parte. Come in ogni campo bisogna sempre saper scegliere da che parte stare.

