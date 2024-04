Il direttivo Pd sostiene la candidatura di Marinageli

Il direttivo del Pd di Amandola pronto a sostenere la ricandidatura a sindaco di Adolfo Marinangeli, anzi invita il primo cittadino in carica a sciogliere ogni riserva in vista del prossimo appuntamento elettorale. Una decisione che il Direttivo del Pd amandolese aveva maturato già sabato 23 marzo, evidenziando prima la proposta di intraprendere, in vista delle prossime elezioni comunali, la strada di una diversa alleanza rispetto ai positivi 10 anni trascorsi, che però è stata subito respinta. L’assemblea ha riaffermato con forza la linea di proseguire la positiva decennale esperienza politica. "I rilevanti risultati raggiunti per la città di Amandola dalla compagine di centro-sinistra – spiega il Direttivo del Pd - di ispirazione progressista e democratica, guidata dal sindaco Adolfo Marinangeli, sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Tale linea politica è stata poi riconfermata nell’incontro del 2 aprile scorso, a cui hanno preso parte la delegazione del circolo Pd di Amandola, il segretario provinciale Luca Piermartiri, il sindaco stesso e un’ampia delegazione del nuovo movimento civico formatosi recentemente in Amandola. Al Sindaco Marinangeli è stato confermato il pieno appoggio, con l’invito a sciogliere, prima possibile la riserva, così da costruire una squadra di alto profilo, in grado di completare e proseguire, con slancio, nuove idee, competenza e concretezza, il percorso politico-amministrativo iniziato 10 anni fa".

Alessio Carassai