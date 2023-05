Il diritto a una vita indipendente Progetti e risorse sono a rischio Appello all’assessore Saltamartini

Il diritto ad una vita piena, serena, senza limiti. È l’obiettivo dell’associazione Vita Indipendente delle persone con disabilità Marche, il presidente è il fermano Angelo Larocca che spiega come non si finisca mai di lottare per il riconoscimento dei diritti di tutti: "La nostra è una lotta per il concreto riconoscimento del diritto alla Vita Indipendente per ogni persona marchigiana con disabilità, Vita Indipendente è poter vivere proprio come chiunque altro: avere la possibilità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e la capacità di svolgere attività di propria scelta. Si concretizza tramite l’ausilio dell’assistente personale: esso ci permette di studiare, andare a lavorare, fare scelte importanti per la nostra vita e non essere un peso per la società, bensì una risorsa". Grazie all’impegno dell’associazione, attualmente 380 persone disabili hanno un progetto regionale attivo stabile di Vita Indipendente, con contributo annuale massimo di 13mila euro, i progetti sono finanziati da un fondo regionale di 4 milioni di euro dedicato alla Legge Regionale n212018. Un risultato che però va difeso sempre, spiega Larocca: "Siamo in contatto con l’Amministrazione della Regione, in particolare con Filippo Saltamartini, assessore alla Sanità ed al Sociale, a cui abbiamo portato delle specifiche richieste. Vorremmo capire il futuro di questo provvedimento, il progetto attualmente attivo terminerà il 30 giugno e noi vorremmo avere certezze sulla riapertura del bando Regionale. Nell’incontro che abbiamo avuto lo scorso marzo con l’assessore, egli ci ha assicurato che le persone che attualmente rientrano nel progetto Ministeriale, dal primo luglio verranno inserite nel progetto Regionale. Sempre il primo di luglio sarà riaperto anche il progetto Ministeriale e saranno selezionati nuovi beneficiari per ciascuna provincia con la prospettiva di essere poi inseriti nel progetto Regionale. Nei fatti, mancano meno di due mesi, e non c’è ancora alcun atto formale che concretizzi tali promesse. L’incertezza riguarda anche il futuro dell’Agenzia che supporta ogni caso, importante servizio che sta svolgendo l’associazione e che dovrà presumibilmente estendersi per supportare, tramite 5 sportelli provinciali, gli utenti di tutta la Regione".

Secondo Larocca occorre oggi pensare ad un aumento dei budget per i singoli progetti regionali: "Considerando che un’assistenza 24 ore al giorno tramite assistenti a turni costa circa quattromila euro al mese al mese, e visto anche l’aumento delle tariffe per gli assistenti personali, la cifra di 13mila euro annui è palesemente inadeguata. Nell’incontro dello scorso 1° marzo, l’Assessore ci ha chiesto due settimane di tempo per verificare con la Giunta come reperire i fondi necessari per l’aumento dei budget: sono passati 2 mesi e non abbiamo notizie. Tutte le persone marchigiane con disabilità non possono attendere ulteriormente per vedere riconosciuto il loro diritto alla Vita Indipendente"