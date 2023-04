Il diritto di manifestare liberamente il pensiero è quello che nel testo ci ha colpito di più

Costituzione, Costituzione… quante volte sentiamo questo termine ogni giorno? Ma conosciamo veramente gli Articoli della Costituzione? Detto sinceramente noi ragazzi probabilmente non li leggeremo mai tutti…ma in classe abbiamo analizzato qualche Articolo tra i più significativi, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo. L’Articolo 21 che cita: "Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione", è tra quelli che ci ha colpito di più perché è espressione della libertà di pensare e di dire, libertà che noi spesso diamo per scontata senza renderci conto che tanti popoli, compreso il nostro, hanno lottato per ottenerla ed altri stanno ancora lottando per farla propria. Noi oggi possiamo dire le cose liberamente senza paura, senza doverci nascondere. Questo però è un obiettivo che ancora non è stato raggiunto in tutto il mondo. Sono molti i Paesi che non godono di questa libertà; pensate all’Iran, un Paese in fondo non molto lontano da noi, dove nel 2023, le ragazze sono obbligate ad indossare il velo e stanno combattendo per rivendicare il proprio diritto di scegliere come vivere e come vestirsi. Non è assurdo secondo voi che queste donne rischiano di morire solo perché desiderano ‘una vita diversa’? Se guardiamo la storia del nostro Paese, anche qui in Italia la gente veniva uccisa solo per avere delle idee diverse da quelle del potere. Grazie alla Costituzione, oggi questo non si verifica più e la gente ha il diritto di pensiero e di esprimere le proprie idee. Al diritto di manifestare il proprio pensiero, dobbiamo affiancare il dovere di rispettare la libertà di pensiero altrui. Per cui questa magnifica libertà che la Costituzione ci offre, non deve essere utilizzata per reprimere e discriminare chi la pensa diversamente da noi.

Classi III E e III F