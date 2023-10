Il Distretto del cappello di Montappone in Rai Uno: scopri la tradizione italiana

Il distretto del cappello di Montappone fra i proagonisti della puntata di lunedì sera del programma di Rai Uno ‘La Volta Buona’, condotto da Caterina Balivo. Il programma pomeridiano, grazie anche all’attenzione del conduttore televisivo e designer Enzo Miccio, hanno puntato l’attenzione sul cappello, un prezioso oggetto di abbigliamento che sta catturando sempre più attenzione. "Finalmente abbiamo sdoganato il concetto che il cappello sia un oggetto da cerimonia – commenta Enzo Miccio –. Oggi è un accessorio a tutti gli effetti. Schematizzando un po’, ci sono quattro tipologie di viso differenti per indossare il cappello e bisogna che gli elementi del cappello siano proporzionati a quelli del viso. Ogni occasione è buona per indossare il cappello e parliamo di una tradizione tutta italiana. Adesso vi porterà in un paese delle Marche dove il tempo sembra essersi fermato". Inizia da qui il servizio durato circa due minuti dedicato a Montappone e alle sue aziende. A fare gli onori di casa Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello della Federazione TessiliVari, che dal Museo del cappello di Montappone, ha illustrato un po’ la storia del prodotto, la varie fasi di lavorazione, all’interno del museo è presente inoltre una sezione speciale ‘Marche, tanto di cappello’ dedicato alle eccellenze delle Marche e l’esposizione permanente del cappello utilizzato dal regista Federico Fellini, donato dalla famiglia al museo. Inoltre ha spiegato dettagliatamente che il Distretto del cappello Fermano-Maceratese produce circa il 70% dei cappelli destinati al marcato nazionale, oltre ad esportare in tutto il mondo. Il servizio è proseguito all’interno di alcune aziende, dove i maestri artigiani, hanno illustrato le varie fasi di lavorazione fino ad arrivare al prodotto finito.

Alessio Carassai