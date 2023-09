Il Distretto del cappello di Montappone si conferma in buona salute

Il primo semestre del 2023 conferma la buona salute del Distretto del cappello Fermano–Maceratese. Stando agli elementi forniti della Federazione TessiliVari su dati Istat nel periodo gennaio-giugno, confrontati con lo stesso periodo del 2022, il comparto registra a livello nazionale un aumento della vendita dei berretti: esportazioni +6,1% con 190,1 milioni di euro, importazioni +16,3% con 117,9 milioni. La tendenza è valida anche per le altre produzioni: i cappelli di paglia, che registra un +14,5% con 17,9 milioni nelle esportazioni, e nelle importazioni con +88,2% con 17,8 milioni. Il paese maggior fornitore con il 29% del totale importato resta la Cina con 34,8 milioni. "La principale novità – spiega Paolo Marzialetti, presidente nazionale settore cappello di TessiliVari – deriva dalle esportazioni, che dalla Svizzera dove erano presenti molte piattaforme del lusso, che si sono spostate in Francia +41% con 34,2 milioni; seguono Germania +6,45 con 19,1 milioni e Svizzera -54,3% con 16,9 milioni. E’ Importante ribadire che circa il 70% del valore in termini di aziende, addetti e fatturato spetta al nostro Distretto del cappello Fermano–Maceratese. In ultima analisi il settore cappello in Italia ha confermato nel primo semestre 2023, pur in presenza degli effetti inflattivi e di quelli collaterali dovuti alla guerra Russo-Ucraina, la conferma del cosiddetto rimbalzo produttivo strutturale, quantomeno per il comparto del lusso, anche se in questi primi sei mesi si è registrato per la prima volta dopo il covid un rallentamento nel numero dei capi prodotti. Ci sono però ancora questioni in sospeso come la Zes (Zona Economica Speciale), dove sono inserite aziende nei comuni della Bonifica del Tronto, mentre noi siamo rimasti tagliati fuori pur essendo zona di transizione economica all’interno del cratere sismico".

a.c.