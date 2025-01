Il distretto sanitario sarà casa di comunità

L’intervento di adeguamento sismico al distretto sanitario di Petritoli, prosegue con ottimi risultati. Si prospetta quindi la possibilità di una riapertura anticipata sul cronoprogramma previsto per l’ultimazione dei lavori e si va verso la realizzazione di una ‘casa di comunità’ quale servizio strategico per l’assistenza sanitaria e sociale sul territorio. Da qui, la piena soddisfazione espressa dal consigliere regionale Andrea Putzu e dal sindaco di Petritoli Luca Pezzani, che hanno unitamente effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori.

La riqualificazione della struttura sanitaria era stata ampiamente anticipata nei mesi scorsi e ben pianificata per non creare disagi agli utenti, attraverso il trasferimento temporaneo di alcuni servizi ambulatoriali presso altri centri della provincia. L’intervento consiste nell’adeguamento sismico ed il potenziamento strutturale grazie alla creazione di spazi volti ad ospitare medici di medicina generale e specialisti. La riqualificazione rientra nel fondo da finanziamento Pnrr per un investimento economico complessivo di 1,5 milioni di euro ed è stata resa possibile dalle scelte politiche del governo Acquaroli.

"Esprimo grande soddisfazione per l’avanzamento dei lavori al distretto – commenta Putzu – quale opera fondamentale per il territorio della Valdaso, resa possibile grazie all’impegno del governatore Acquaroli che ha agito nell’ottica delle riforme applicate alla sanità marchigiana. L’intervento – conclude – non solo garantirà maggiore sicurezza ma andrà a creare una ‘casa di comunità’ con all’interno medici di base e conseguente ampliamento dell’offerta di servizi sanitari essenziali per la comunità della Valdaso."

"Sono rimasto sorpreso dallo stato dei lavori – è il commento di Pezzani – che aprono ad un anticipo sul termine, rispetto al cronogramma previsto. Abbiamo avuto modo di verificare la consistenza e la qualità degli spazi: ampi, moderni e progettati per rispondere al meglio alle esigenze della comunità locale".

Potenziamento della struttura e delle attività sanitarie, è lo scopo perseguito dalle istituzioni per rispondere alle esigenze concrete della comunità, confermate dal bilancio dei numeri delle prestazioni censite in costante aumento. Nel 2023, infatti, si era registrato un aumento di specialistiche, pari all’11% sul 2022. "In virtù della conferma del distretto come punto sanitario di riferimento per la popolazione Fermana – concludono Putzu e Pezzani – quest’opera era molto attesa affinché i cittadini potessero avere la garanzia che avranno: un presidio moderno, sicuro e in grado di offrire un servizio di qualità superiore".

Paola Pieragostini