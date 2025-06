Il ‘Dizionario delle donne marchigiane’

Sarà a tema rosa l’appuntamento di oggi alle 17,30 al Teatro comunale in occasione della rassegna ‘Incontro d’Arte’. L’evento promosso dal Centro studi e Casa museo Osvaldo Licini, in collaborazione con l’Amministrazione ospiterà la presentazione del ‘Dizionario delle donne marchigiane’, giunto alla sua sesta edizione. Ideato e promosso dall’associazione di storia contemporanea di Senigallia, è un lavoro unico nel suo genere, presentato già in Parlamento e al ‘Salone del Libro’ di Torino.

Le Marche presentano lungo l’intera età contemporanea una ricchezza di figure quali pochissime altre regioni italiane possono contare; quella marchigiana è stata la terra di una delle due prime votanti della storia nazionale (1860), delle prime elettrici italiane ed europee (1906), della prima avvocata italiana (1919), di una delle prime mediche condotte (1935) e prime sindache (1946). Ma tale originalità si estende a qualsiasi ceto sociale e alle abitanti dei tre microcosmi di cui è composta la nostra regione: le donne di mare, quelle di campagna e quelle di montagna.

Il ‘Dizionario’ copre 210 anni di storia e presenta un universo femminile composito e trasversale.