Il dottor Catani va in pensione: "Grazie per la sua professionalità"

Il medico di medicina generale, Diego Catani, va in pensione e i suoi mutuati non lesinano ringraziamenti per l’attività profusa in tanti anni servizio. In particolare, un saluto al professionista arriva dalle famiglie Rossi e Santandrea che si rivolgono sia al medico, che all’amico Catani: "Dopo 32 anni, lo ringraziamo per la sua professionalità, per la disponibilità che lo ha fatto essere sempre presente nel supportare (e sopportare) i pazienti. Una gran brava persona, molto preparata, un punto fermo su cui abbiamo potuto contare ogni qual volta ce n’è stata la necessità". Il sostituto del dottore ora pensionato ancora non è stato indicato dall’Ast e lo sarà presumibilmente per l’inizio di marzo. Fino ad allora, tuttavia, i suoi ex mutuati potranno rivolgersi ai due medici di base con cui Catani condivideva l’ambulatorio