Il dottor Di Vincenzo:: "C’erano segnali sospetti"

Non ama comparire Alfredo Di Vincenzo, da molti anni lavora nel reparto di psichiatria del Murri come dirigente medico e qui ha incontra Arianna che arrivava da fuori e aveva bisogno di aiuto: "Ci siamo confrontati con il mio primario, la dottoressa Mara Palmieri, e abbiamo preso Arianna che era davvero in una condizione difficile. Quando abbiamo dimostrato che si trattava di epilessia silente abbiamo potuto impostare un piano terapeutico che le ha dato risultati molto presto". Una patologia che non si riscontra molto spesso e che però lo psichiatra fermano aveva curato moltissimi anni fa: "La cosa che mi ha insospettito è che la madre riferiva di episodi di perdita di conoscenza della ragazza, molto brevi ma ripetuti, come se si spegnesse all’improvviso. A quel punto ho pensato che potesse essere l’epilessia la strada per affrontare la storia di Arianna, ci tenevo molto a farle vivere la sua giovinezza visto che non dimostrava alcun deficit cognitivo e aveva tutte le carte in regola per provare ad essere felice". Gli esami hanno subito rilevato focus epilettogeni, in sostanza c’era una epilessia che non si manifestava ma era ben visibile ad un occhio esperto: "Una patologia che può provocare turbe del comportamento, aggiunge Di Vincenzo, così abbiamo trovato la cura giusta, con due farmaci Arianna riesce a tenere sotto controllo i suoi problemi, lei che era stata ormai classificata come borderline e difficilmente sarebbe uscita dalla situazione di isolamento e depressione che l’aveva colpita".

Arianna purtroppo ha perso i suoi anni migliori, ha vissuto chiusa in casa, ha sofferto tanto e con lei i suoi genitori: "Quando non ci sono problemi cognitivi una strada si trova sempre, assicura lo psichiatra, purtroppo le difficoltà dei giovani stanno aumentando, vedo spesso ventenni che non vogliono più vivere, che si rassegnano al dolore. Con pazienza, con attenzione, valutando ogni aspetto, osservando anche il viso e le espressioni di ognuno, si può provare ad avvicinarsi ad una normalità possibile. Io non mi rassegno mai, quando ci sono ragazzi così giovani che mi affidano la loro sofferenza e quando poi tornano dopo anni, con una famiglia e una vita normale, per me vale come la vittoria più grande".

