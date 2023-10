Il facilitatore digitale sarà in piazza Marconi

Il Comune ha partecipato, ed è stato ammesso, al progetto ‘Bussola Digitale: OrientiAmo le Marche’ che prevede la creazione di 74 punti di facilitazione, distribuiti su tutto il territorio regionale. A Sant’Elpidio a Mare, stando a quanto comunicato di recente dal Comune, ce ne sarà uno, collocato presso l’Ufficio Informagiovani, in Piazzale Marconi. Per un espletamento ottimale di questo servizio dedicato alla diffusione della cultura digitale, la Regione mette a disposizione un facilitatore digitale, presente in sede per 5 ore settimanali, che garantisce percorsi formativi gratuiti per i facilitatori volontari individuati dal Comune. Il progetto ‘Bussola Digitale’ è operativo da luglio fino al 31 dicembre 2025.

"Obiettivo è fare sì che la tecnologia non sia un limite, ma uno strumento abilitante per una cittadinanza più attiva, autonoma e consapevole che sa adeguarsi ai nuovi canali di comunicazione con l’ente pubblico" sostengono gli amministratori. "Consideriamo opportuno mantenere una sola sede quale punto di facilitazione digitale – aggiungono – per garantire continuità operativa al nuovo servizio e per valutare di destinare solo a corsi di formazione, un’altra location individuata".