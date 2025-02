Il fermano in vetrina dalla Bit a Sanremo: "Bellezze e grandi eventi"

Due vetrine importanti per Fermo in pochi giorni, luoghi nei quali è necessario essere per costruire un turismo di qualità. È nutrita la delegazione del comune alla borsa del turismo di Milano, all’interno dello stand della Regione Marche la città ha l’opportunità di promuoversi e farsi conoscere con immagini, materiale promozionale e con l’evento ambasciatore di Fermo nel mondo, la Cavalcata dell’Assunta. Bit è il principale marketplace per l’industria del turismo, tre giorni dedicati agli operatori commerciali, una piattaforma di relazioni e di business per gli operatori del settore e osservatorio sui trend, per accendere come ogni anno i riflettori su questo comparto di valore, attraverso i suoi espositori, nazionali e internazionali, i buyers ed un ricco calendario di convegni.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Paolo Calcinaro che si è speso in prima persona con l’assessore al turismo Annalisa Cerretani, per raccontare le nostre bellezze e gli appuntamenti prossimi. "Fermo diventa comune capofila del circuito Medieval Italy che racchiude quaranta rievocazioni storiche di tutta Italia. Il passaggio di consegne dalla sindaca di Viterbo Chiara Frontini è un onore per tutta la Cavalcata dell’Assunta" ha detto il sindaco Paolo Calcinaro che ha partecipato ad un incontro dedicato al turismo con il consigliere regionale Andrea Putzu, il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, di Porto S.Elpidio Massimiliano Ciarpella ed il presidente di Marca Fermana Luca Pezzani.

Hanno ricordato i grandi appuntamenti a livello nazionale che caratterizzeranno il 2025 di Fermo, fra cui solo per fare alcuni esempi la mostra fotografica Children di Steve McCurry in corso a Palazzo dei Priori che tanto successo con numeri da record sta riscuotendo e che potrà essere ammirata fino a maggio, così come la mostra sul Rinascimento, lo spettacolo della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori (il 21 prove, il 22 l’esibizione) a Lido di Fermo e Porto San Giorgio per arrivare ai concerti di Brunori Sas e Ben Harper il 15 e 16 luglio in Piazza del Popolo e la ricca e partecipata programmazione che caratterizzerà l’estate della Cavalcata dell’Assunta, presente alla Bit.

Al grande evento della Bit intervento dell’Assessore al Turismo Annalisa Cerretani: "La forza del turismo destagionalizzato, l’attrazione importante per il turista di passare in poco tempo dal mare alla montagna attraverso i borghi, anche con azioni mirate come quella che vede sei Comuni della costa (Fermo, Porto San Giorgio, Porto S. Elpidio, Altidona, Campofilone e Pedaso) unire le forze e condividere progetti di promozione, focus group e piani turistici". Da Milano al Festival di Sanremo è un attimo, fra qualche giorno, precisamente il 14 febbraio, Fermo con "La Cavalcata dell’Assunta" e la collaborazione di Tu. Ris.Marche, sarà protagonista di una giornata speciale a Sanremo.