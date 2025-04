Il Fermano piange. Cesare Mori

Si è spento nella sua casa di Porto San Giorgio Cesare Mori, grande imprenditore e grande uomo che ha segnato un’epoca del territorio, prima con la celeberrima fornace Mori, situata in contrada Ete Caldarette di Fermo, poi, esportando insieme al figlio i suoi prodotti in tutto il mondo. La generazione imprenditoriale della famiglia Mori parte da lontano, quando intorno alla fine del 1800 trasforma la vecchia filanda di Fermo in fornace. E’ in quel periodo che vengono poste le fondamenta per quello che diventerà un piccolo impero dell’industria del mattone. Alla fine degli anni ’60 Cesare, giovanissimo, prende in mano il settore commerciale dell’azienda, creando la sede di rappresentanza a Roma. Nei primi anni Settanta Mori fonda la Edilmec aprendo ben sette sedi in tutte le Marche e dando lavoro a generazioni intere. Alla fine degli anni 90 Cesare, sempre alla avanguardia, capisce che c’è bisogno di aria nuova e, con il figlio, crea il marchio Domenico Mori: la mossa vincente è quella di allestire uno showroom a Milano. Da lì partono le grandi collaborazioni con i più importanti studi architettonici del mondo e i suoi materiali, rigorosamente artigianali, saranno utilizzati in ville e strutture a livello planetario. Ma Cesare ha lasciato il segno anche a Fermo, realizzando tutti i loggiati di piazza del Popolo con cotto di recupero originale dell’epoca. Inutile dire che Cesare era ben voluto per la sua umanità e solidarietà verso chi aveva avuto meno dalla vita. Lascia la moglie Ivana, il figlio Domenico, la nuora Federica, la sorella Daniela, cognati e nipoti. I funerali si svolgeranno oggi alla 14,30, a Porto San Giorgio, nella chiesa di Gesù Redentore.

Fabio Castori