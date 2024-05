Il Fermano verso le elezioni: "Il Pd ha fatto un gran lavoro"

Prima delle campagne elettorali, c’è il lavoro a comporre liste e candidature, a cercare strategie e a costruire unità d’intenti. È un quadro complesso e variegato quello che si è trovato a gestire il segretario provinciale del Partito Democratico, Luca Piermartiri, che guarda anche al voto per l’Europa: "Come Pd di Fermo ci siamo adoperati prendendo contatto con i candidati marchigiani, Matteo Ricci, Michele Franchi e Alessia Morani, daremo loro supporto e sostegno, con loro e con i rispettivi comitati sul territorio stiamo stilando un calendario di incontri. Oltre a loro avremo piacere di ospitare Nicola Zingaretti nel fermano il 26 maggio, a Porto San Giorgio, e Camilla Laureti lo stesso giorno, in un tour nella provincia. Trasmettiamo i valori di un’Europa che deve cambiare, è necessario nello scenario globale che vede conflitti che ci toccano da vicino". A livello locale, tanti i comuni al voto, Piermartiri parla del tentativo di riportare il Pd anche in contesti dove mancavano referenti e circoli, "dove si è trovato un civismo sfrenato e spostato a destra, abbiamo cercato di invertire questa tendenza e riprendere il lavoro di tessitura". La roccaforte che si spera di mantenere salda è Monte Urano: "Sosteniamo con forza la candidatura di Moira Canigola, si è presentata la possibilità del terzo mandato, opportuno chiederle la disponibilità di continuare il percorso per un comune ben amministrato e con progetti importanti da portare a termine, ci sono state emergenze a cui far fronte, sembra la figura più adatta". A Belmonte Piceno si sostiene il sindaco uscente Ivano Bascioni, stesso discorso a Francavilla d’Ete dove si rinnova il sostegno a Nicolino Carolini: "A Grottazzolina siamo particolarmente soddisfatti, il circolo ha fatto una lista nuova, rinnovata, con nuovi ingressi, si è individuato il candidato sindaco in Michele Ciccola, a Lapedona sosteniamo Giuseppe Taffetani, a Magliano Pietro Cesetti, a Massa Fermana Gilberto Caraceni. A Monsampietro Morico abbiamo lavoro per una alternativa a Romina Gualtieri, ci ha lavorato Fabrizio Cesetti per comporre il quadro, c’è per noi una lista civica con candidati di vario tipo e il candidato sindaco è Andrea Claudi. A Montappone stessa compagine, eravamo al governo del comune con Ferranti che non si ricandida, il Pd è presente con nostri candidati per Mario Clementi sindaco. A Montefalcone contatti col sindaco Grifonelli, in lista persone a noi vicine. A Monte Vidon Combatte c’è una lista civica legata al centro sinistra, il candidato è Massimo Passamonti, così come a Monte Vidon Corrado, con Elio Vincenzi, e a Moresco con Gianfelice Angelini". Le note dolenti sono a Campofilone, zona da recuperare, senza un circolo Pd e con la rinuncia del sindaco Cannella che non ha ritenuto di candidarsi, e soprattutto Amandola dove si è consumata una spaccatura: "Ad Amandola abbiamo cercato di ricompattare gli animi e non lasciarlo alla destra con Siliquini, sostenuto da Fratelli d’Italia. Con Adolfo Marinangeli abbiamo sempre lavorato per difendere la sanità pubblica, speriamo che i cittadini si ricordino di questo, è la destra che ha spogliato Amandola di servizi essenziali". La situazione finale vede candidati del Pd in lista con Marinangeli, "ci sarà una continuità con lui, aggiunge Piermartiri, ci ho parlato e condiviso la situazione che si era creata, abbiamo gestito insieme la cosa per evitare nuovi strappi". E poi c’è un’altra lista, a sostegno di Piergiorgio Lupi, dove pure ci sono esponenti del Pd e del centro sinistra: "Spero che si arrivi anche più avanti a una sintesi, per ricompattare questa frattura". A Servigliano Rotoni non ha rivali, a Falerone il circolo ha scelto di non risostenere Altini, che ha governato con spazi di destra e il vice sindaco di Fratelli d’Italia: "Liste alternative non sono riuscite, il sindaco più vicino a noi è Giulio Celi. È un quadro complesso ma abbiamo garantito la presenza ovunque, recuperando territori dove non eravamo da tempo".

Angelica Malvatani