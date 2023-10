Il Fermo Vocal Fest con Scopini, Cocco e Antinori alle 17.30

La rassegna Fermo Vocal Fest, contenitore culturale di concerti, ricerca e formazione, approda a Grottazzolina. Domani la chiesa del Santissimo Sacramento ospiterà alle 17.30 il concerto per voci soliste e organo ad ingresso libero. Protagonisti il soprano Emily Scopini, il contralto Stefania Cocco e l’organista Lorenzo Antinori (all’organo Callido del 1778). L’evento è organizzato con l’Accademia organistica elpidiense per il Festival ‘Il Fermano in musica’, in collaborazione con l’amministrazione di Grottazzolina e il sostegno della Fondazione Carifermo. Verranno eseguite pagine di Froberger, Monteverdi, Caldara, Scarlatti, Vivaldi. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica.

a. c.