Il festival Arco porta musica, teatro e incontri

È tante cose Lido Tre Archi, un crogiuolo di storie e di colori ma anche una spiaggia bella, un posto dove si può stare bene. Ci lavorano da tempo l’amministrazione comunale con l’Ambito sociale e tante associazioni, coordinate dalle cooperative Nuova ricerca Agenzia Res e On the road. Per questo è ormai una tradizione chiudere qui la ricchissima programmazione estiva, con un festival che si chiama Arco e che porta musica, teatro, incontro. Il supporto finanziario è dell’Ambito sociale, con Alessandro Ranieri che spiega come Arco festival sia una progettualità che si inquadra in un progetto più vasto che andrà ad integrare finanziamenti già in atto in questo territorio: "Siamo rientrati nel Fami, fondo per l’integrazione dei migranti, progetto presentato dalla Regione insieme con alcuni luoghi delle Marche, per noi una della progettualità più presenti, con interventi di mediazione interculturale ed educativa, in questo contesto c’è anche questo festival". A Tre Archi si impegnano in totale una quindicina di operatori e educatori, al fianco delle forze dell’ordine, il festival si apre stasera con la musica, sul palco The Originals, un gruppo di dieci musicisti che in realtà sono due gruppi. Tanti sono i musicisti che vi partecipano: 5 da una parte, 5 dall’altra. Ci sono delle radici in comune che partono dalla cultura giamaicana: Africa Unite per quanto concerne il Reggae e The Bluebeaters per lo Ska, per poi essere sviluppate secondo i diversi gusti e propensioni. Il 27 agosto tocca alla magia che fa sorridere Andrea Paris, personaggio noto al grande pubblico, fortemente voluto dall’assessore al commercio Mauro Torresi che racconta: "Dieci anni fa questo posto era una scommessa per noi, oggi è realtà grazie alle associazioni, le cooperative, il centro sociale, il mercatino di Maurizio Orso. Ci abbiamo sempre creduto, questa amministrazione ci ha voluto investire e i risultati cominciano a vedersi".

La scena è accanto allo Chalet Tabu, da poco tempo con una nuova gestione, Matteo Olivieri che qui lavora per la cooperativa Nuova Ricerca spiega: "Siamo alla quarta edizione del festival, un appuntamento che prende piede nel quartiere, il bello è che non è un appuntamento isolato, tanti gli eventi per Lido tre Archi che è entrato a pieno diritto nella programmazione di Fermo. È un quartiere che sta cominciando a vivere anche in inverno, abbiamo avuto due edizioni di Parata sociale molto partecipate, sono iniziative che davvero aiutano". Gli fa eco Stefano Ranieri: "La rilevanza è questa scommessa strategica che dura da anni, dovrà continuare per dare dignità ad un quartiere che non deve essere vissuto come un luogo minaccioso. Questo è un posto dove vale la pena".

Micol Lanzidei parla di promozione e investimenti su questa parte di città: "Lo scopo era di attrarre persone e turisti, donare qualcosa ai residenti che si devono sentire parte di una grande programmazione. Pensavamo di scegliere eventi di qualità reali, con scelte reali, perché volevamo che anche la gente del centro e turisti delle zone limitrofe potessero scegliere di passare del tempo qui a Lido Tre Archi, oltre i pregiudizi". L’ingresso è sempre gratuito, inizio spettacoli 21,30, conclude per Ecl issi Eventi Maria Teresa Virgili: "I due spettacoli saranno parte di un rito collettivo, fatto di scambi e di contaminazioni. Per il pubblico sarà un’esperienza che va oltre lo spettacolo, da vivere col cuore".

Angelica Malvatani